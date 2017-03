Kita-Träger fühlt sich überfahren

erschienen am 03.03.2017



Freiberg. Die Träger des Johannis-Kindergartens am Roten Weg in Freiberg fühlen sich von der Nachricht vom möglichen Abriss und Neubau der Einrichtung überfahren. In einem Brief an die Eltern macht Pfarrer Michael Tetzner keinen Hehl aus seinem Unmut. In einem "sehr kurzfristig anberaumten Gespräch" am 1. März habe ihm ein Vertreter der Verwaltung mitgeteilt, dass bereits in der Stadtratssitzung am 2. März die Idee zur Sprache käme. Er habe dem Vertreter des Rathauses mitgeteilt, dass die Kirchgemeinde als Träger "diese Information viel zu spät erfahren" habe. "Es war uns nicht mehr möglich, Sie als betroffene Eltern darüber zu informieren", schreibt der Pfarrer der Schwester-Kirchgemeinden St. Johannis und Petri-Nikolai.

Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) kann die Verärgerung verstehen. Er räumt ein, dass das Gespräch über die Zukunft des Kindergartens zu spät anberaumt gewesen sei - bittet aber um Verständnis: "Ich war leider drei Wochen krank. Deshalb war es nicht eher möglich." Hintergrund des Termindrucks ist ein Förderantrag für das Programm "Soziale Stadt". Nun startet eine neue Förderperiode. Antragschluss: der gestrige Freitag. Krüger: "Deshalb musste die Stadtratsentscheidung am Donnerstag gefällt werden." (fhob)