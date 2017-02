Kleine Stars auf der Bühne

Die Kindersingewoche in Siebenlehn endet morgen mit einer Aufführung für Groß und Klein. Damit ist zudem eine Botschaft fürs Publikum verbunden.

Von Wieland Josch

erschienen am 18.02.2017



Siebenlehn. Die 36 Kinder und Jugendlichen, die sich in dem Unterrichtsraum der Grundschule in Siebenlehn zum großen Rund versammeln, haben schon ein anstrengendes Programm hinter sich: Nicht allein an diesem Tag, sondern schon die ganze erste Ferienwoche über. Sie sind Teilnehmer an der Kindersingewoche, die schon beinah traditionell geworden ist.

"Seit dem Jahr 2005 findet sie regelmäßig statt", erzählt Albrecht Reuter, Kantor der Gemeinde Nossen, aus welcher auch einige junge Teilnehmer kommen. Die anderen stammen aus Siebenlehn, Obergruna, Hirschfeld, Reinsberg sowie Deutschenbora und Rothschönberg. Sie alle haben sich zum Ziel gesetzt, am Sonntag das Kindermusical "Der barmherzige Samariter" aufzuführen. Dafür proben sie nun schon länger sehr eifrig.

Erzählt wird ein Gleichnis, welches Jesus aufzeigte. Ein Mensch geht von Jerusalem nach Jericho, wird dabei von Räubern fast totgeschlagen und liegengelassen. Zuerst geht ein Priester, dann ein Levit an ihm vorüber, ohne ihm zu helfen. Erst ein Samariter nimmt sich seiner an. In Spielszenen wird das Geschehen dargestellt und dabei die Frage aufgeworfen, wie die Menschen zum ewigen Leben gelangen. "Antworten kommen dann in musikalischer Form", erklärt Jens Fischer, der die Kindersingewoche organisiert. Es treten der Samariter auf, das unschuldige Opfer, aber auch die schurkischen Räuber.

"Geprobt wird in zwei verschiedenen Gruppen", berichtet Kantor Reuter. "Eine für die Spielszenen, eine andere übt die Lieder ein." Nach und nach wird dann beides zusammen gefügt. Doch ist das Musical nicht der einzige Inhalt dieser Tage, wenngleich sein wichtigster. An den Nachmittagen finden andere Veranstaltungen statt. So wird an einem Tag gebastelt, an einem anderen gibt die Polizei in einem Programm wertvolle Tipps zu Selbstverteidigung und Prävention. Und außerdem wird Sport getrieben.

Höhepunkt aber bildet die Aufführung am morgigen Sonntag ab 15.30 Uhr im großen Saal des Gasthofs "Schwarzes Ross" im Großschirmaer Stadtteil Siebenlehn, zu der natürlich alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Die Stimmung unter allen Teilnehmern ist bestens, und es geht gut voran. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen.