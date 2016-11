Kleinwaltersdorf: Bauwagen des Sachsenforsts in Flammen

erschienen am 20.11.2016



Kleinwaltersdorf. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat in Kleinwaltersdorf ein Bauwagen des Sachsenforsts gebrannt. Die Kameraden der Feuerwehren Kleinwaltersdorf und Freiberg mussten etwa gegen 1.30 Uhr zum unteren Mühlweg ausrücken. Dort stand der Wagen, wobei es sich nach Zeugenaussagen vor Ort um ein Fahrzeug des Sachsenforsts handelte, in Flammen. Dieser brannte in der Folge komplett nieder.

Brandursachenermittler haben die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren 21 Kameraden mit insgesamt vier Fahrzeugen. (fp)