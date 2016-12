Knapp neun Jahre Haft für Mord

Im zweiten Gimmlitztal-Prozess ist der Angeklagte erneut nicht zu Lebenslänglich verurteilt worden. Das Gericht erklärt den Grund.

Von Astrid Ring

erschienen am 14.12.2016



Dresden. Mit einem Laborversuch, der einen der grausigsten Kriminalfälle jüngster Zeit nachstellte, hat ein Gutachter ermittelt, warum sich Woitek S. am 4. November 2013 nicht selbst erhängen konnte. Seillänge, Raumhöhe des Tatortes, Größe und Gewicht des Mannes waren dabei wichtige Details. Nach dem Gutachten bleibt eines übrig: Mord.

Und während der Angeklagte Detlev G. noch vor wenigen Tagen vor dem Landgericht Dresden erklärte: "Ich bin kein Mörder. Ich habe ihn wirklich nicht getötet" - wurde der 59-Jährige gestern zu knapp neun Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte: Der Kriminalbeamte Detlev G. lebte im Gimmlitztal bei Frauenstein, betrieb im Nebenjob eine Pension. Tagsüber arbeitete er im LKA in Dresden, nachts gab sich der gebürtige Thüringer, der in Partnerschaft mit einem anderen Mann lebte, sadomasochistischen Fantasien hin. Im Chatroom auf einer Kannibalen-Internetseite suchte er nach Opfern, kam in Kontakt mit Woitek S., verabredete sich mit ihm. Detlev G. kündigt in einem von ihm gedrehten Video an, es werde "ein Schlachtfest" geben, "das wird geil". Das Opfer: Woitek S., gebürtiger Pole, war Geschäftsmann in Hannover. Er hegte laut dem Gericht vorliegenden Chatprotokollen die Fantasie, getötet, geschlachtet und gegessen zu werden. Eine Freundin kannte diese Neigung, sie half der Polizei bei den Ermittlungen. Am 3. November 2013 verabredete sich S. mit G., sie fuhren zusammen ins Gimmlitztal.

Die Tat: G. legte dem nackten Mann im Keller der Pension eine Schlinge um den Hals, verklebte ihm den Mund, fesselte seine Hände auf dem Rücken. Dann zog G. das an einem Karabiner befestigte Seil hoch - zu sehen auf jenem von G. gedrehten Video. So sei das Opfer ohnmächtig geworden, erläuterte ein Rechtsmediziner. Er habe sich nicht selbst retten können. G. aber erklärte, S. habe noch gestanden und sich in die Schlinge gestürzt. Das wiederum zeigt das Video nicht, denn G. hatte die Kamera ausgeschaltet und den Raum verlassen. Als er zurückgekehrt sei, sei S. tot gewesen. Vor laufender Kamera zerstückelte er den Toten, vergrub die Leichenteile.

Das Urteil: Das Gericht verhängte gestern acht Jahre und sieben Monate Haft wegen Mordes. Dieser Mord sei nötig gewesen für die Schlachtung, so das Gericht. Damit wiederum habe G. seinen Geschlechtstrieb befriedigen wollen - worin das Gericht das durch das Video bestätigte Motiv sieht. Der Richter sprach von einem "außergewöhnlichen Kriminalfall", der erschrecken lasse. Die Urteilsbegründung: Lebenslänglich hält das Gericht trotz Mord für nicht gerechtfertigt. Woitek S. wollte nicht mehr leben, G. habe seinen Wunsch erfüllt. "Wenn jemand tatsächlich getötet, geschlachtet und gegessen werden will, kann für so eine Tat keine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden", so der Richter. Man wisse jedoch, dass der Bundesgerichtshof das erste Urteil in diesem Fall wegen zur geringer Strafbemessung abgelehnt habe. Die Verteidigung: Sie zeigte sich überrascht vom Urteil, hatte Freispruch gefordert, da der Mord nicht zu beweisen sei. Niemand wisse, was im Keller der Pension geschah. Nun sei das dem Gericht jedoch plötzlich klar. "Dann hätten wir unsere Verteidigungsstrategie anders aufgebaut", so der Verteidiger. Ob er erneut in Revision gehen werde, wollte er gestern nicht sagen.