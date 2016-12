Krankheitswelle und Umzugsstress: Die Theaterleute und ihr Meisterstück

erschienen am 28.12.2016



Eine ganz neue Dimension hat der Begriff Vorweihnachtsstress beim Mittelsächsischen Theater erreicht. Nicht genug, dass "Der Sturm" am zweiten Weihnachtsfeiertag wegen Krankheit ausfiel und kurzfristig das Stück "Eine schöne Bescherung" in den Spielplan kam. Am Mittag des 23. Dezember hatte die Krankheitswelle dann auch das Ensemble von "Eine schöne Bescherung" erreicht. So organisierte das Team des Theaters erneut Ersatz. 19 Uhr, nachdem das Telefon bei Chefdisponentin Claudia Friedrich (rechts im Bild) heiß gelaufen, alle Darsteller, Techniker, Ankleider gefragt worden waren, stand fest: Die Krimi-Komödie "Die acht Frauen" wird aufgeführt. Doch am Abend vorher lief das Stück in Döbeln. Nach Vorstellungsende musste also das Bühnenbild inklusive Kostüme schnell verpackt und abtransportiert werden. "Am 26. Dezember wurde die Dekoration direkt vom Lkw auf die Bühne gebracht und dort aufgebaut", so Pressedramaturg Christoph Nieder. Der Stress hat sich gelohnt: Um 19 Uhr hob sich pünktlich der Vorhang für "Die acht Frauen". Gestern war der Lkw (Foto) schon wieder im Einsatz: diesmal beladen mit dem Bühnenbild für "Die lustige Witwe".