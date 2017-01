Kronkorken-Aktion: Tierpark Freiberg erhält 6500 Euro

erschienen am 06.01.2017



Freiberg. Bei der Aufteilung des Preisgeldes, das das Freiberger Brauhaus im Jahr 2016 bei der Kronkorken-Aktion gespendet hat, hat sich wie erwartet der Freiberger Tierpark durchgesetzt. Beim Neujahrsempfang der Stadt am Abend in der Nikolaikirche wurden die Schecks an die drei Projekte überreicht, die um das Geld konkurriert hatten. 6500 Euro erhält der Tierpark, um einen Mini-Zoo bauen zu können. Weitere 1700 Euro gehen an den Schulgarten "Uni im Grünen", der am Wächterhaus in der Kleingartenanlage "6. Maßschacht" an der Silberhofstraße entstehen soll. Mit einer Spende von 1800 Euro soll zudem das Umfeld des Lutherbrunnens vor dem Dom neugestaltet werden.

Bei der Kronkorken-Aktion waren die Freiberger zu Beginn des vergangenen Jahres aufgerufen, einen Glasbehälter im Freiberger Rathaus mit Kronkorken zu füllen. Binnen vier Monaten kamen rund 66.000 Kronkorken zusammen. Selbst von außerhalb der Region beteiligten sich Leute. So seien selbst Päckchen aus Königs Wusterhausen und aus Südbrandenburg eingeschickt worden, teilte das Brauhaus am Abend mit.

Die Freiberger konnten im vergangenen Jahr darüber abstimmen, wie die 10.000-Euro-Spende der Brauerei verwendet werden sollten. Schon kurz nach Beginn der Abstimmung hatte sich abgezeichnet, dass der Tierpark der eindeutige Favorit der Freiberger war. (kok)