KÃ¼chenbrand in Freiberg lÃ¶st GroÃŸeinsatz aus

Küchenbrand in Freiberg löst Großeinsatz aus

erschienen am 13.10.2016



Freiberg. Angebranntes Essen auf dem Küchenherd hat am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz in der Freiberger Innenstadt ausgelöst. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen in die Kesselgasse geeilt. Der Mieter der Wohnung blieb unverletzt. Er hatte die Wohnung beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits selbst gelüftet. Es entstand ein geringer Sachschaden. (smc)