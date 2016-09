Kultursommer knackt die 100.000er Besuchermarke

Die Veranstalter des mittelsächsischen Festivals zeigen sich mit der 23. Saison zufrieden - und haben schon wieder neue Ideen.

Von Heike Hubricht

erschienen am 22.09.2016



Mittweida. Ein schwarzer Schutzverband am linken Zeigefinger von Heribert Kosfeld sticht ins Auge. Doch trotz Gartenunfalls strahlt der Vereinschef des Mittelsächsischen Kultursommers (Miskus) bei der gestrigen Abschluss-Pressekonferenz in Mittweida über das ganze Gesicht. Denn die Bilanz des 23. Kultursommers ist laut Kosfeld "sehr zufriedenstellend". Das Festival hat in diesem Jahr rund 100.200 Gäste gezählt. Damit ist die Besucheranzahl aus dem Vorjahr (knapp unter 100.000) übertroffen worden. Bei dem Festival fanden 47Veranstaltungen an 37Orten statt. Mehr als 200 Vereine mit über 5000 Mitwirkenden unterstützten sie.

Günstiger als im Vorjahr ist es auch um die Finanzen bestellt. Während 2015 ein 10.000 bis 20.000 Euro umfassendes Finanzloch gestopft werden musste, rechnet der Vereinschef in diesem Jahr mit Plusminusnull. "Wir hoffen sogar auf ein leicht positives Ergebnis", so Kosfeld.

Landrat Matthias Damm (CDU) würdigte das Engagement der Miskus-Macher. "Das Festival trägt dazu bei, die Region lebenswerter zu machen und ist ein Wohlfühlfaktor", sagte Damm, der Schirmherr des Festivals ist. Bei einer Befragung im Vorfeld der Erarbeitung des Leitbildes für den Kreis hätten Einwohner den Erhalt des Miskus gefordert. Für 2017 kündigte Damm die Erhöhung des Kreis-Zuschusses an. Trotzdem müssten kostenintensive Veranstaltungen mit wenigen Zuschauern auf den Prüfstand, so der Kreischef. Ein Beispiel nannte er nicht.

Die Pressekonferenz fand im neuen Zentrum für Medien und Arbeit der Hochschule Mittweida statt - aus gutem Grund. Hochschule und Kultursommer wollen stärker kooperieren. So erfolgt die Eröffnung des Kultursommers mit dem Klanglichtzauber am 6. Mai 2017, wobei zugleich die Feierlichkeiten zur 150-Jahr-Feier der Hochschule eingeleitet werden. "Hochschule und Miskus gehören zusammen", sagte Rektor Ludwig Hilmer. In einer medienübergreifenden Kampagne werben Studenten für den Kultursommer werben - und lernen dabei.