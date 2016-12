Land fördert Hochwasserschutz in Claußnitz

erschienen am 22.12.2016



Claußnitz (dpa/sn) - Die Gemeinde Claußnitz bekommt für den Hochwasserschutz gut 200 000 Euro von der Landesdirektion Sachsen. Der Freistaat beteiligt sich zu drei Vierteln an den Kosten für die Maßnahmen am Röllingshainer Bach. Die Landesdirektion teilte am Donnerstag mit, sie habe den Managementplan zum Hochwasserrisiko der Gemeinde geprüft, jetzt werde man zu bauen beginnen. Ziel ist es, den Röllingshainer Bach zu verbreitern, damit er bei einem Hochwasser mehr Wasser aufnehmen kann.