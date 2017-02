Landrat mit neuem Knie und Fliege

erschienen am 27.02.2017



Freiberg. Helau: Mit einer großen gelben Fliege mit bunten Punkten ist Mittelsachsens Kreischef Matthias Damm (CDU) am Rosenmontag im Freiberger Landratsamt erschienen. "Das lasse ich mir nicht nehmen", sagte der Landrat schmunzelnd. Damm war gut aufgelegt. Schließlich hat er seine zweite Knieoperation innerhalb eines Jahres, einschließlich Reha, gut überstanden. Sechs Wochen nach dem Eingriff in einem mittelsächsischen Krankenhaus kann Damm wieder gut laufen - und will weiter trainieren. (hh/grit)