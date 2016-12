Landratsamt Mittelsachsen zieht Waffen ein

erschienen am 13.12.2016



Rechenberg-Bienenmühle. Das Landratsamt Mittelsachsen hat in einem Privathaushalt in Rechenberg-Bienenmühle Waffen eingezogen. Wie die Behörde am Dienstag nach Abschluss des Einsatzes mitteilte, handelte es sich um eine Aktion der Waffenbehörde. Diese hatte die waffenrechtlichen beziehungsweise jagdrechtlichen Erlaubnisse für den Besitzer zurückgezogen. Unterstützt wurde das Landratsamt von 20 Beamten der Polizeidirektion Chemnitz. Zeitweise waren Straßen in der Ortschaft gesperrt.

Nun werde geprüft, ob für alle gefundenen Waffen zuvor auch eine Erlaubnis vorgelegen hat. Mit Verweis auf das laufende Verfahren gab das Landratsamt keine weiteren Details bekannt. (dpa/jwa)