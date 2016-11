"Macheten-Mann": Verteidigung beantragt Aufhebung des Haftbefehls

erschienen am 14.11.2016



Chemnitz/Freiberg. Im Prozess gegen den sogenannten "Macheten-Mann" Fehri A. hat die Verteidigung vor dem Landgericht Chemnitz die Aufhebung des Haftbefehls beantragt. Dass der Haftbefehl, der im November vergangenen Jahres gestellt wurde, solange aufrecht erhalten werde, sei unverhältnismäßig, sagte der Verteidiger. Der Richter will noch am Vormittag über den Antrag entscheiden.

Eine mögliche Aufhebung des Haftbefehls hätte allerdings nur formelle Auswirkungen. A. würde auch danach nicht aus dem Gefängnis entlassen werden. Aktuell verbüßt er eine mehrjährige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Moabit.

Der Prozess vor dem Landgericht hatte am Vormittag begonnen. Fehri A. muss sich wegen mehrerer Anklagepunkte verantworten. Unter anderem wird ihm der Vorfall in einem Freiberger Netto-Markt zur Last gelegt, bei dem er mehrere Personen mit einem schwertähnlichem Gegenstand bedroht haben soll. Zudem soll er im Oktober vergangenen Jahres den Besitzer eines Döner-Imbiss mit einer Schreckschusspistole bedroht haben.

Ein vorheriger Prozess vor dem Amtsgericht Chemnitz, bei dem über die Geschehnisse im Freiberger Supermarkt verhandelt wurde, war im Sommer abgebrochen worden. Da ein Berliner Urteil gegen Fehri A. rechtskräftig wurde, musste das Verfahren ans Landgericht abgegeben werden, um eine Gesamtschuld bilden zu können. Das wäre am Amtsgericht nicht möglich gewesen, weil das Gericht nur Haftstrafen bis zu vier Jahren verhängen darf. (kok)