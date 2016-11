"Macheten-Mann": Verteidigung beantragt Gutachten zur Schuldfähigkeit

erschienen am 21.11.2016



Chemnitz/Freiberg. Im Prozess gegen Fehri A., den sogenannten "Macheten-Mann", wird am Montag kein Urteil mehr erwartet. Der 24-Jährige muss sich vor dem Landgericht Chemnitz wegen zahlreicher Delikte verantworten. Unter anderem geht es um einen Vorfall, bei dem er im September 2014 das Personal in einem Freiberger Netto-Markt mit einem langen Messer oder einem Schwert bedroht haben soll. Dies brachte ihm den Namen "Macheten-Mann" ein.

Sein Verteidiger stellte bei der heutigen Verhandlung den Antrag auf ein Gutachten. Dieses solle klären, ob sein Mandant aufgrund von Drogenkonsum schuldunfähig sei. Ein Polizist sagte zudem als Zeuge zu einer Verfolgungsjagd aus, die sich Fehri A. mit der Polizei in Freiberg geliefert hatte und bei der eine Postmeilensäule zerstört worden war. Der Angeklagte sei mit 60 bis 80 km/h durch die Stadt gefahren. Fußgänger hätten zur Seite springen müssen, schilderte der Zeuge. (jan)