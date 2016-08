"Macheten-Mann" soll PostmeilensÃ¤ulen-Reparatur zahlen

"Macheten-Mann" soll Postmeilensäulen-Reparatur zahlen

erschienen am 31.08.2016



Freiberg. Umdenken in der Freiberger Stadtverwaltung: Die Bergstadt will von dem sogenannten "Macheten-Mann", Fehri A., jetzt doch die Kosten für die Instandsetzung der Postmeilensäule einfordern. Dies bestätigte Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) im Stadtrat. Stadtratsmitglied Volker Meutzner (Haus/Grund) hatte eine entsprechende Frage an die Verwaltung gestellt. Wie OB Krüger ausführte, belaufen sich die Kosten auf 9431,16 Euro für die Beräumung der beschädigten Säule in der Meißner Gasse und ihre Instandsetzung. Auch die Poller in der Nähe der Säule mussten repariert werden. Eine Rechnung an A. sei Anfang Mai gestellt worden, sagte Krüger. Nun läuft das Mahnverfahren. Geht Fehri A. darauf nicht ein, will Freiberg vor Gericht ziehen.

Die Postmeilensäule war im vergangenen Oktober beschädigt worden: Fehri A. war auf der Flucht vor der Polizei mit dem Auto gegen sie geprallt. Zuvor soll er einen Imbissbesitzer mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. (kok)