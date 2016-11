"Macheten-Mann" soll zwei Frauen schwer verprügelt haben

Ein Facebook-Eintrag sorgte vor anderthalb Jahren in Freiberg für Aufsehen. Eine heute 30-Jährige zeigte ihr stark verletztes Gesicht und schilderte einen Angriff. Nun stellt sich heraus: Fehri A. könnte dafür verantwortlich sein.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 15.11.2016



Chemnitz/Freiberg. In den Prozessen um Fehri A. gibt es immer wieder Überraschungen. Der 24-Jährige muss sich seit gestern vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Unter anderem geht es um einen Vorfall, bei dem er im September 2014 das Personal in einem Freiberger Netto-Markt mit einem langen Messer oder einem Schwert bedroht haben soll. Dies brachte ihm den Namen "Macheten-Mann" ein. Am ersten Verhandlungstag wurde nun aber bekannt, dass A. auch mit einer weiteren Tat in Zusammenhang stehen könnte, die in der Kreisstadt viel Beachtung fand. Er soll Ende Mai 2015 zwei Frauen in Freiberg brutal zusammengeschlagen haben.

Die Nachricht vom Vorfall hatte sich damals rasch im sozialen Netzwerk Facebook verbreitet. Eine der beiden Frauen zeigte Fotos von ihrem geschundenen Gesicht im Internet und schilderte, dass sie von einem Asylbewerber verprügelt wurde. Die Polizei bestätigte den Vorfall, wollte aber keine Details nennen. Die Frau, die damals ihre Geschichte in die Öffentlichkeit trug, stand nun dem Landgericht Rede und Antwort.

Die 30-Jährige war nach eigener Aussage am 28. Mai 2015 mit ihrer Stiefschwester zu Fuß an der Berthelsdorfer Straße unterwegs, als ihr der inzwischen Angeklagte mit seinem Fahrrad entgegenkam. Da er direkt auf sie zugesteuert sei, hätten sie ausweichen müssen. Anschließend hätten sich Fehri A. und ihre Stiefschwester einen verbalen Streit geliefert. Daraufhin habe er ihre Schwester gegen eine Wand geschleudert, sie selber habe eingreifen wollen. A. habe auch sie mehrmals niedergeschlagen. So stark sogar, dass die 30-Jährige nach eigenen Worten kurz das Bewusstsein verlor. Ihre Augenbraue sei aufgeplatzt, ein Piercing herausgerissen, ein Zahn stark lädiert, sodass sie beim Zahnarzt eine Schiene erhalten habe.

Auf Nachfrage identifizierte die junge Frau im Gerichtssaal Fehri A. als ihren Angreifer: "Die Augen werde ich nie vergessen", sagte sie. Andere Frauen, denen sie kurze Zeit nach dem Vorfall die Tat schilderte, hätten A. anhand ihrer Beschreibung erkannt. Vor allem seine neonfarbenen Turnschuhe sollen demnach der entscheidende Hinweis gewesen sein. Über Personen, die mit A. über den Nachrichtendienst Whatsapp in Kontakt gestanden hätten, habe ihre Stiefschwester dann ein Foto von A. erhalten und es an sie weitergeschickt, schilderte die Frau im Zeugenstand. So hätte sie ihn identifizieren können.

Offen blieb gestern, wieso die Lage an der Berthelsdorfer Straße dermaßen eskalierte. Von Anfang an habe es eine gereizte Stimmung gegeben, sagte die junge Frau aus. Sie selbst habe A. aber vorher nicht gekannt. Ob das auch für ihre Stiefschwester gelte, wisse sie nicht. "Ich bin mir nicht sicher, ob die eine Vorgeschichte hatten." Sie selbst habe damals ein paar Probleme mit Drogen gehabt, jetzt aber nicht mehr.

Die 30-Jährige war vor Gericht sehr darauf bedacht, ihre Privatsphäre zu schützen. Ihre Adresse wollte sie nicht öffentlich nennen. Sie bestätigte nur, dass die Anschrift, die das Gericht habe, korrekt sei. Die Frau begründete dies mit einer möglichen Bedrohung. Nach der Auseinandersetzung an der Berthelsdorfer Straße sei sie von vielen Leuten im Namen von Fehri A. gegrüßt worden. Einmal sogar, als sie mit ihrem minderjährigen Sohn unterwegs war. "Ich will nicht, dass diese Leute zu mir kommen und meinem Kind etwas tun." In ihrem Facebook-Eintrag über den Angriff hatte sie zudem nicht offenbart, dass es sich bei der anderen Person um ihre Stiefschwester handelte. Ihre Schwester habe das nicht gewollt, sagte die 30-Jährige der "Freien Presse" am Rande des Prozesses.

Die zweite Frau, die von A. vor anderthalb Jahren angegriffen worden sein soll, trug gestern nicht zur Aufklärung bei. Sie war nicht zum Prozess erschienen. Sie soll nun kommenden Montag als Zeugin gehört werden. Ein Ordnungsgeld von 100Euro für ihr Fernbleiben muss sie trotzdem zahlen.