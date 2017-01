"Machetenmann"-Prozess: Aussagen von 20 Zeugen zusammengefasst

erschienen am 26.01.2017



Chemnitz/Freiberg. Der Prozess gegen den sogenannten "Machetenmann" ist am Donnerstag am Landgericht Chemnitz fortgesetzt worden. Ein Urteil ist noch immer nicht gefallen. Für einen Gutachter, der vom Gericht auf Antrag der Verteidigung gebeten worden ist, die Schuldfähigkeit des Angeklagten zu beurteilen, wurden noch einmal die Aussagen von 20 Zeugen zusammengefasst. Der Prozess wird am 13. Februar fortgesetzt.

Der Angeklagte soll in Freiberg unter anderem Einbrüche verübt, einen Dönerwirt mit einer Pistole überfallen, zwei Frauen verprügelt und Angestellte in einem Laden mit einem langen Messer bedroht haben. Das brachte ihm den Beinamen "Machetenmann" ein. (jan)