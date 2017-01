"Machetenmann"-Prozess: Gutachten wurden verlesen

erschienen am 05.01.2017



Chemnitz/Freiberg. Am Landgericht Chemnitz ist heute der Prozess gegen den sogenannten "Machetenmann" fortgesetzt worden. Dabei wurden unter anderem zwei Gutachten verlesen. Eines befasste sich mit einem Samurai-Schwert, das der Angeklagte möglicherweise bei einem Überfall auf einen Supermarkt in Freiberg bei sich gehabt haben soll. Mit einem langen, spitzen Gegenstand soll er Angestellte des Marktes bedroht haben. Das brachte ihm schließlich den Namen "Machetenmann" ein. Auf dem Schwert hätten sich laut dem Gutachten jedoch weder Fingerabdrücke noch verwertbare DNA-Spuren des Angeklagten befunden.

Die Attacke ist nicht die einzige Straftat, die dem jungen Mann zur Last gelegt wird, der nach eigenen Angaben 24 Jahre alt ist und aus Tunesien stammt. So soll er Ende Mai 2015 auf der Berthelsdorfer Straße in Freiberg zwei junge Frauen tätlich angegriffen haben, darüber hinaus werden ihm mehrere Eigentumsdelikte vorgeworfen. Der Prozess wird am 26. Januar fortgesetzt. (jan)