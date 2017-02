Machetenmann-Prozess: Sucht schützt vor Strafe nicht

Die Liste der Straftaten reicht von Einbruch über Körperverletzung bis hin zu Fahrerflucht. Gestern gab es dafür die Quittung.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 14.02.2017



Freiberg/Chemnitz. Das Landgericht Chemnitz hat den sogenannten Machetenmann gestern zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die 6. Große Strafkammer bezog in das Urteil gegen den 24-jährigen Intensivtäter eine Freiheitsstrafe von vier Jahren ein, die das Berliner Landgericht zuvor wegen Diebstahls mit Waffen verhängt hatte.

In seiner Urteilsbegründung attestierte der Vorsitzende Richter Kay-Uwe Sander dem gebürtigen Tunesier "eine vollkommene Respektlosigkeit gegenüber staatlichen Behörden", die ihresgleichen suche. Die Drohung, anderen den Kopf abzuschneiden - in diesem Zusammenhang war der Beiname "Machetenmann" geprägt worden - müsse in einer von Berichten über Terror geprägten Zeit empfindlich geahndet werden. Strafmildernd wirkte sich aus, dass die Taten möglicherweise bei verminderter Steuerungsfähigkeit begangen worden waren.

Gutachter Thomas Kasten hatte eingeschätzt, dass der Angeklagte nicht an einer psychischen Erkrankung leide. Der Facharzt für Forensische Psychiatrie konnte jedoch eine Enthemmung infolge Drogeneinflusses nicht ausschließen. Der Angeklagte habe ihm geschildert, dass er seit seinem 16. Lebensjahr Drogen genommen habe, so Kasten.

Staatsanwalt Alexander Länge sah keine verminderte Schuldfähigkeit und forderte 75 Monate Haft: "Er hat gewusst, was er da konsumiert und wie er sich damit verhält." Der Angeklagte habe keinerlei Reue gezeigt, eine Vielzahl von Personen geschädigt und sei mit großer Rohheit vorgegangen. Dazu kämen viele Vorstrafen: "Die meiste Zeit hier in Deutschland saß er in Haft."

Verteidiger Georg Weber dagegen äußerte die Befürchtung, sein Mandant müsse "als Stellvertreter für etwas herhalten." Die ihm zur Last gelegten Straftaten seien keine Verbrechen, erklärte der Berliner Rechtsanwalt. Der Angriff im Nettomarkt sei wohl eher eine Täuschung gewesen. Wenn der Angeklagte wirklich ein Schwert bei sich gehabt hätte, so Webers Argument, hätte er es doch auch blank gezogen.

Für eine verminderte Schuldfähigkeit spreche, so der Verteidiger weiter, dass einige der Taten Affektcharakter trügen und sich rational nicht erklären ließen: "Das deutet aus meiner Sicht ganz klar auf eine Intoxikation hin." Sein Mandant habe täglich Chrystal konsumiert. Zudem prangerte Weber eine "massive mediale Vorverurteilung" an.

Der Angeklagte selbst verzichtete auf ein letztes Wort. Dem Gutachter hatte er bei der Untersuchung in der Justizvollzugsanstalt Zwickau gesagt, dass er am liebsten in seine Heimat abgeschoben werden würde. Nach eigenen Angaben war er in Tunesien in mittelständischen Verhältnissen aufgewachsen. Das Urteil kann noch binnen einer Woche angefochten werden. Der Staatsanwalt kündigte an, darauf zu verzichten.