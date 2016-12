Machetenmann-Prozess: Zeuge musste Geschäft aufgeben

erschienen am 21.12.2016



Freiberg/Chemnitz. Am Landgericht Chemnitz ist heute der Prozess gegen den sogenannten Machetenmann fortgeführt worden. Dabei wurde als Zeuge der Inhaber eines Dönerladens in der Freiberger Altstadt gehört, den der Angeklagte mit einer Pistole bedroht haben soll.

Der Zeuge bestätigte diesen Vorwurf und identifizierte den Angeklagten vor Gericht. Er berichtete, dass er das Geschäft inzwischen habe aufgeben müssen, weil nach dem Vorfall die Kunden ausgeblieben seien. Der Prozess wird am 5. Januar fortgesetzt. (emst/jan)