"Machetenmann": Warum sich der Prozess so schwierig gestaltet

Ein Opfer, das nicht im Gerichtssaal erscheint. Ein Zeuge, der sich erst vage erinnert, als ihm Beugehaft angedroht wird. Doch das Gericht hat nicht nur mit der Angst der Beteiligten zu kämpfen.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 10.12.2016



Freiberg/Chemnitz. Mehr als eine Stunde zu spät erschien gestern eine 36-jährige Zeugin im Prozess gegen den sogenannten "Machetenmann" im Landgericht Chemnitz. Sie habe den Weg nicht gefunden, sei immer wieder woanders hin geschickt worden, sagte die Frau, die sich nur mit Hilfe eines Arabisch-Dolmetschers verständlich machen konnte. Die 6.Strafkammer glaubte ihr - der Vorsitzende Richter Kay-Uwe Sander hob die 50 Euro Ordnungsgeld wieder auf, die er zuvor wegen unentschuldigten Fernbleibens gegen sie verhängt hatte.

Angeklagt ist ein vermutlich 24-jähriger Tunesier - zu Alter und Nationalität gibt es unterschiedliche Angaben - wegen mehrerer schwerer Straftaten. So soll er unter anderem im September 2015 in einem Freiberger Supermarkt gedroht haben, Angestellte umzubringen. Dabei soll er ein langes Messer bei sich gehabt haben - das brachte ihm den Beinamen "Machetenmann" ein.

Besagte Zeugin sollte Auskunft geben über eine Kamera, Schmuck und weitere Gegenstände, die in einem Freiberger Flüchtlingsheim in einem Zimmer ihrer Familie gefunden worden waren. Möglicherweise, so wurde deutlich, waren sie vom Angeklagten dort versteckt worden. Die Frau war vom Gericht bereits zum vergangenen Prozesstag geladen worden - jedoch unter einem anderen Namen und Geburtstag.

Den Wirrwarr um die Personalien löste gestern die Leiterin des Freiberger Heimes auf. Es komme oft vor, dass zu Flüchtlingen ursprünglich erfasste Daten geändert würden. Wochen nach der Erstaufnahme führe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Interviews mit den Asylbewerbern, so die 58-Jährige: "Es passiert ganz viel, dass ich danach Mitteilung über geänderte Daten erhalte."

Der Angeklagte sei möglicherweise ein Mann mit zwei Gesichtern, sagte die Frau aus dem Freiberger Umland weiter aus: "Mir gegenüber war er immer freundlich, aber dann hat er sein Ding durchgezogen." So habe eine Heimbewohnerin, die mit dem Angeklagten liiert gewesen sein soll, um ihr Leben gefürchtet. "Der wird mich umbringen", habe die junge Frau gesagt und geweint. Darüber habe sie die Polizei informiert, so die Heimleiterin. Anlass sei wohl Eifersucht gewesen.

Das Bild eines zweiten, Furcht einflößenden Gesichts des Angeklagten vermittelte gestern auch die Aussage eines Kriminalhauptmeisters. Der 56-Jährige hatte einen Zeugen des Überfalls auf einen Dönerladen in der Freiberger Innenstadt vernommen, der dem Angeklagten ebenfalls zur Last gelegt wird. Der 26-jährige Flüchtling habe in Worten und Gesten berichtet, so der Polizeibeamte, dass der Imbiss-Inhaber mit einer Pistole bedroht worden sei. Der Zeuge habe den Angeklagten damals sofort bei der Vorlage von Fotos verschiedener Personen erkannt: "Er hat in der Vernehmung auch gesagt, dass er Angst vor den Tunesiern hat."

Vor Gericht hatte der gleiche Zeuge dagegen behauptet, er habe keine Angst. Er könne sich aber an nichts erinnern: "Ich war damals nicht glücklich, habe getrunken und Gras geraucht." Auch sei sein Deutsch nicht so gut gewesen. Erst als ihm das Gericht Beugehaft wegen Aussageverweigerung angedroht hatte, war ihm wieder eingefallen, dass es in dem Laden wohl "Stress" gegeben habe und vielleicht auch eine Pistole gezogen worden sein könnte.

Auf Volltrunkenheit berief sich gestern auch eine 26-jährige Freibergerin, die der Angeklagte Ende Mai 2015 auf der Berthelsdorfer Straße brutal verprügelt haben soll. Es überkomme einen halt manchmal, sagte sie auf die Frage nach ihrem Alkoholkonsum. Die schmächtige junge Frau bestätigte dann aber doch die Aussage einer anderen Zeugin, wonach sie unter anderem gegen eine Wand geschleudert worden sei und erinnerte sich an Hämatome und Schürfwunden: "Ich hätte nie gedacht, dass der mich mal auf der Straße verkloppt."

Die Zeugin hatte zuvor bereits eine Ladung "geschwänzt" und war gestern polizeilich vorgeführt worden. Das Gleiche droht dem Inhaber des Dönerladens, sollte er am 21. Dezember zur Fortsetzung des Prozesses wieder nicht erscheinen. Er war gestern das zweite Mal unentschuldigt ferngeblieben und fing sich dafür 100 Euro Ordnungsgeld ein.