Mangelware Pflegeplatz

28 der 51 Pflegeheime im Kreis sind ausgebucht. In dringenden Fällen muss deshalb oft auf die Kurzzeitpflege ausgewichen werden. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten.

Von Heike Hubricht

erschienen am 19.12.2016



Freiberg. Eigentlich wollte der über 90-Jährige nie in ein Heim. Doch nach einem schweren Schlaganfall konnte er sich nicht mehr allein versorgen. Seine Kinder, selbst schon um die 70, bekamen für ihn in einem nahegelegenen Heim keinen Platz. Sie versorgten den bettlägerigen Vater in dessen Wohnung, unterstützt von einem ambulanten Pflegedienst, - und gerieten an ihre Grenzen. Nach Monaten kam der über 90-Jährige endlich in dem Heim unter. Solche Fälle sind in Mittelsachsen keine Seltenheit. 28der 51 Pflegeheime zwischen Rechenberg-Bienenmühle und Wechselburg sind ausgebucht. Das geht aus der Weißen Liste der Bertelsmann-Stiftung für die Pflege hervor.

Steffen Köcher, Chef der Seniorenheime Freiberg, kennt das Problem. "Vor allem, wenn Ehepaare plötzlich ins Heim müssen, wird es oft schwierig, gleich einen Platz für sie zu finden", sagt er. Nach Möglichkeit werde dann mit Kurzzeitpflege oder einer Kombination aus ambulanter und Tagespflege überbrückt. Mitunter würden Betroffene auch auf Heime in Chemnitz ausweichen, wo es freie Kapazitäten gebe.

Im DRK-Pflegeheim Mittweida gibt es derzeit keine freien Plätze. Heimleiterin Uta Schädlich sagt: "Die Menschen sollten sich frühzeitig über ihr Leben im Alter Gedanken machen. Doch viele schieben das weit von sich." Aber es existieren auch andere Beispiele. Einige Mittweidaer hätten sich frühzeitig im Heim angemeldet. Regelmäßig melden sie sich, dass der Wunsch nach dem Platz noch besteht - aber sie noch zu Hause leben können.

"Es wird schwerer, einen Platz zu bekommen", betont auch Knut Bräunlich. Der Geschäftsführer der Rochlitzer Sozialservicegesellschaft stellt fest, dass die Nachfrage vor allem im November und der Vorweihnachtszeit groß ist. In diesem Jahr sorge eine Besonderheit für einen regelrechten Boom: Mit Jahreswechsel tritt das neue Pflegegesetz in Kraft, das die ambulante Pflege stärkt (siehe nebenstehenden Artikel). Es ist also politischer Wille, dass die Menschen möglichst lange zu Hause gepflegt werden. Im Umkehrschluss könnte laut Bräunlich die Heimbetreuung aber teurer werden. "Daher versuchen Angehörige nun verstärkt, noch im alten Jahr einen Platz zu bekommen", sagt er.

Birgit Bellmann ist Leiterin des Fritzenhofes in Flöha und des Carolahofes in Bobritzsch-Hilbersdorf. Nach ihren Angaben ist eine Erweiterung trotz des Engpasses nicht geplant. "Wir dürfen gar nicht einfach neue Plätze schaffen", so Bellmann.

Eine Sprecherin des sächsischen Sozialministeriums bestätigt das. Ihr zufolge konnten Neubau und Sanierung von Pflegeheimen in den neuen Ländern bis 2002 mit Bundes- und Landesmitteln gefördert werden. Wer Zuschüsse erhalten habe, müsse die Anzahl der beantragten Heimplätze 40 Jahre lang einhalten. Begründete Ausnahmen, etwa wenn es um die Betreuung von Demenzkranken gehe, seien nur mit Zustimmung der Landesdirektion zulässig. An einem Konzept für ein solches Projekt tüftelt der Freiberger Heimchef Köcher: "Wir entwickeln gerade ein Spezialisierungsangebot für schwerst demente Menschen, die nicht mehr laufen oder im Rollstuhl sitzen können." Für Heim-Neubauten sind keine Zuschüsse in Sicht. Neue Investitionsförderprogramme im Bereich der Errichtung oder Erweiterung von Pflegeheimen sind laut Ministerium nicht vorgesehen.

Laut Dirk Bunzel vom Verband der Ersatzkassen Sachsen wäre das Vorhalten freier Plätze "für den Interessenten wünschenswert, ist aber aus Sicht der Einrichtungsbetreiber nicht wirtschaftlich". Eine Bereitstellung von Plätzen im Notfall könne in der Regel innerhalb eines Landkreises sichergestellt werden. Bunzel macht indes Hoffnung: Mit dem neuen Pflegegesetz würden auch in der stationären Pflege Anreize für neue Heime oder Erweiterungen gesetzt. (mit scf)