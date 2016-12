Matze Knop kommt am Freitag auf den Freiberger Christmarkt

erschienen am 15.12.2016



Freiberg-Comedian Matze Knop kommt am Freitag mit der MDR-Jump-Weihnachtsmarkttour nach Freiberg. Er war heute in der Morningshow bei Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde zu Gast "und konnte die Einladung der beiden Moderatoren einfach nicht ausschlagen", teilte der Radiosender mit.

Ab 18 Uhr präsentieren von Neuburg und Karde morgen auf dem Freiberger Christmarkt ein weihnachtliches Programm für die ganze Familie. Auf der Bühne stehen zudem Wincent Weiß, Nick Howard sowie Jessica Wahls von den No Angels. (fp)