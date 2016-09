Maximale Becher-LautstÃ¤rke

Maximale Becher-Lautstärke

Um auf Kinderrechte aufmerksam zu machen, trommeln rund 750 Mädchen und Jungen auf dem Obermarkt. Doch sie haben noch ein anderes Ziel.

Von Kai Kollenberg

21.09.2016



Freiberg. Hochkonzentriert sind die Kinder. Immer wieder lassen sie ihre Hände auf und nieder schnellen, um die kleinen Becher zu greifen, die vor ihnen auf dem Obermarkt liegen. Dann schlagen sie diese aufs Pflaster oder klopfen mit der Kante auf den harten Untergrund. 754 Jungen und Mädchen untermalen am Dienstagnachmittag so einen Popsong, der über den Platz in der Freiberger Altstadt schallt. Sie wollen damit - passend zum Weltkindertag - auf die Kinderrechte aufmerksam machen.

Initiiert hat die Aktion die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Freiberger Kinderschutzbund. "Ihr Kinder seid das Wertvollste auf der Welt", sagt dessen Vorsitzende Irena Joschko, als sie den Nachwuchs von einer kleinen Bühne aus begrüßt. "Ihr seid unsere Zukunft. Deswegen haben wir eine ganz besondere Verantwortung, euch zu schützen." Sie erklärt den Kindern, was Kinderrechte sind, für die sie an diesem Nachmittag ein Zeichen setzen wollen. Jungen und Mädchen hätten ein Recht auf Gesundheit und Bildung, sagt Joschko. Und, das kommt besonders gut an, ein Recht auf Freizeit. Dann animiert sie die Schar, möglichst laut und stark zu trommeln, maximale Becher-Lautstärke zu liefern. Sie sollte bis in den Landtag in Dresden zu hören sein.

Doch die Kinder trommeln auch für ein ganz anderes Ziel. Sie wollen einen neuen Weltrekord aufstellen, mit dem sie ins Guinnessbuch der Rekorde kommen. Deswegen wird ihre Aktion mit einer Kamera gefilmt, quasi als Beweismaterial.

Auch Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD), der mit den Kindern ein paar Takte zum warm werden übt, erinnert die Trommler an das große Ziel, den Weltrekord. Den hält Gera mit 427 Teilnehmern. "Schaffen wir das?", fragt er. "Jaaaaaaaaaaa!!!!", rufen die Kinder ihm entgegen. Nun muss die Guinness-Jury entscheiden.