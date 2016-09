Mehrere Verletzte bei Unfall an Freiberger Kreuzung

erschienen am 02.09.2016



Freiberg. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 17 Uhr auf der B101 in Freiberg gekommen. Nach ersten Erkenntnissen kollidierten ein Suzuki und eine Citroen an der Kreuzung Leipziger Straße/Meißner Ring. Es soll mehrere Verletzte gegeben haben, darunter ein Kind.

Die Feuerwehr musste Betriebsstoffe binden und die Unfallstelle absichern. Vor Ort kam es zu Verkehrsbehinderungen. (fp)