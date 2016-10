Mein Hobby, meine Leidenschaft

50 Aussteller haben zur Schau in Reinsberg gezeigt, womit sie sich in ihrer Freizeit beschäftigen. Dabei ging es auch in die Welt untertage.

Von Peter Hertel

erschienen am 10.10.2016



Reinsberg. Modelle von Bergwerken sind die Leidenschaft von Jörg Schulz aus Berthelsdorf. Dafür verbringt er manche Stunde in seiner Werkstatt. Sein Hobby wollte er am Wochenende den Besuchern der 16.Freizeit- und Hobbyschau in Reinsberg schmackhaft machen. Zahlreiche Besucher blieben dann auch vor den Modellen stehen.

"Seit 20 Jahren baue ich sie", verriet Jörg Schulz. Neben der Freude am Entstehen solcher Modelle gehe es ihm vor allem um die Erhaltung der Bergwerkstraditionen. Von denen wüssten die Kinder heute immer weniger, erzählte der gelernte Feinmechaniker. Anregung dazu gab ihm eine Tätigkeit im Förderverein "Himmelfahrt Fundgrube", wo Jörg Schulz zwei Jahre als Maschinist und Touristenführer tätig war.

Sein ausgestelltes Bergwerksmodell besteht insgesamt aus fünf Teilen. Zunächst wird der Übertage-Abbau über einen Schürfgraben gezeigt, so wie vermutlich der Bergbau Anfang des 12. Jahrhunderts in Freiberg begonnen hatte. Es folgt ein Modell mit Haspelschächten, ein nächstes mit dem Antrieb durch Pferdegöpel.

"Ein weiteres Vordringen in die Tiefe benötigte immer neue Anstrengungen, um das Gestein zutage zu fördern und die Gruben zu entwässern", berichtete der Familienvater. Sein fünftes Modell, welches etwa den Stand um 1900 darstellt, zeigt eine Dampfförderanlage. Für das Modell verwendet hat der Berthelsdorfer Material wie Papier, Pappe, Holzleisten, Metall - "und viel Geduld in der eigenen Werkstatt", wie er schmunzelnd anfügt. Zehn Motoren sorgen für die Bewegung, etwa 30 Glühlampen erhellen die Anlage.

Rund 400 Besucher sind am Wochenende in die Schau gekommen. Organisiert wurde sie wieder vom Reinsberger Schützenverein 1791 mit Manfred Aurich an der Spitze, sowie in Zusammenarbeit mit dem Klosterbezirk Altzella. "Ich komme gern jedes Jahr und habe schon einige Anregungen wie das Basteln von Geschenkkarten oder das Stricken von Babyschuhen mitgenommen", sagte Gerlinde Schubert aus Nossen.

Am Stand der Freibergerin Marion Eckhold, die Bastelarbeiten und Tipps zur gesunden Ernährung präsentierte, kosteten die Gäste gesunden Tee und bewunderten Geschenkverpackungen aus Naturpapier. Ingrid Beyer aus Hetzdorf zeigte ihre Schmuckkollektion aus echten Blättern, die sie galvanisch veredelte.

Die im Rollstuhl sitzende Annemarie Müller ist gewissermaßen das Urgestein der Hobbyausstellung. "Ich bin seit der ersten Schau dabei, und die Freizeitbeschäftigung mit Stricken, Häkeln und Basteln macht mir so viel Freude, dass damit einige Schmerztabletten gespart werden können", erzählte die lebenslustige Dame schmunzelnd. Die Reinsbergerin ist heute im Betreuten Wohnen in Freiberg zuhause. Bereits seit der dritten Ausstellung in Reinsberg präsent ist der Siebenlehner Roland Meier. Der gelernte Maler schnitzt Schwibbbögen, Engel und Pyramiden und ist bei mehreren Freizeitausstellungen in der Umgebung anzutreffen.

"Der Termin für die nächste Hobbyschau steht schon fest", sagte Manfred Aurich, der mit dem Zuspruch am Wochenende zufrieden war. Die 17. Freizeit- und Hobbyschau findet am 7. und 8. Oktober 2017 wieder im Dörflichen Gemeinschaftszentrum Reinsberg statt.