Meppelkistenrennen in Kleinwaltersdorf fÃ¤llt aus

Meppelkistenrennen in Kleinwaltersdorf fällt aus

erschienen am 17.09.2016



Kleinwaltersdorf. Der Regen macht auch den Organisatoren des Kleinwaltersdorfer Altweibersommers einen Strich durch die Rechnung. Wie die Organisatoren bestätigten, ist das Meppelkistenrennen, das heute Nachmittag stattfinden sollte, abgesagt worden. Es wird am morgigen Sonntag um 13.30 Uhr nachgeholt. Die Verantwortlichen hatten am Freitag noch gehofft, dass das Programm trotz des angekündigten Regens ohne Störungen ablaufen könnte. (kok)