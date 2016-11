Merbachstraße in Freiberg fertig gestellt

erschienen am 17.11.2016



Freiberg. Die Freiberger Merbachstraße ist fertig gestellt. Am morgigen Freitag wird Bürgermeister Holger Reuter sie 10 Uhr mit einem symbolischen Banddurchschnitt wieder für den Verkehr freigegeben. Wie die Pressestelle der Stadtverwaltung mitteilte, ist die Fahrbahn in den vergangenen sieben Monaten auf rund 360 Meter Länge mit einem einseitigen Parkstreifen ausgebaut worden. Der Straßenabschnitt habe eine moderne Straßenbeleuchtungsanlage erhalten. Die ÖPNV-Haltestellen seien behindertengerecht gestaltet worden. Für den Radverkehr von der Leipziger- in Richtung Gustav-Zeuner-Straße wurde ein Schutzstreifen eingerichtet. In den Straßenbau wurden rund 720.000 Euro investiert, wobei Fördermittel flossen. (fp)