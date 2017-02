Metallgießerei mit neuem Eigentümer - 44 Arbeitsplätze gesichert

erschienen am 15.02.2017



Freiberg. Die Freiberger Metallgießerei an der Mulde GmbH steht vor dem erfolgreichen Abschluss des Insolvenzverfahrens: Die Georg Herrmann Metallgießerei mit Sitz in Oberschöna übernimmt das Unternehmen und wird es weiterführen. "Es bleiben nicht nur alle 44 Arbeitsplätze erhalten, sondern auch der Produktionsstandort am Unternehmenssitz in Freiberg", betonte Insolvenzverwalter Christian Heintze von der bundesweit tätigen Insolvenzverwalterkanzlei BBL Bernsau Brockdorff.

Der Rechtsanwalt hatte als Insolvenzverwalter den gesamten Sanierungsprozess eingeleitet und umgesetzt. Der Geschäftsbetrieb lief über die gesamte Zeit hinweg uneingeschränkt weiter, hieß es heute aus der Kanzlei. (bk)