Mindestlohnanhebung: Bis zu 60 Euro mehr im Portemonnaie

Nach Schätzungen der Gewerkschaften profitiert jeder fünfte Beschäftigte in Mittelsachsen von der Mindestlohnanhebung. Viele Unternehmer sehen hingegen ihre Zukunft in Gefahr.

Von Jochen Walther

erschienen am 06.02.2017



Freiberg/Oederan. Große Sprünge kann sie nicht machen. "Ich muss jeden Cent mehrmals umdrehen", bedauert Erika Lindner*, die sich als Friseurin ihren Lebensunterhalt verdient. Die 35-Jährige gehört zu jenen Vollzeitbeschäftigten in Mittelsachsen, die ein Einkommen an der unteren Schwelle des Mindestlohns beziehen, von dessen Anhebung um 34 Cent auf 8,84 Euro sie nun profitieren - Freude bei den Geringverdienern und Gewerkschaften, Sorgenfalten vor allem in der Hotel- und Gastronomiebranche.

Laut Ralf Hron, Geschäftsführer des DGB Südwestsachsen, hatten vor der Einführung des Mindestlohns im Kreis 17.000 Arbeitnehmer nicht mehr als 1485 Euro brutto verdient. In Mittelsachsen gibt es laut Landesamt für Statistik knapp 110.500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, davon mehr als 75.000 in Vollzeit. "Etwa 20 Prozent der Arbeitnehmer in Mittelsachsen sind von der Erhöhung direkt betroffen. Durch die notwendige Anpassung in den höheren Lohngruppen profitieren von der Anhebung des Mindestlohns aber wesentlich mehr Menschen", sagt Hron, der damit aber nicht das Problem von Altersarmut gelöst sieht. "Dafür müssen die Niedriglöhner mindestens mehr als 1800 brutto erhalten. Monatlich macht die Anhebung aber nur zwischen 30 und 60 Euro aus."

Dennoch ist für die SPD-Bundestagsabgeordnete Simone Raatz der Mindestlohn eine Erfolgsgeschichte. "Die Anzahl jener Mini-Jobber, die ergänzend Geld vom Jobcenter erhalten, ist gesunken - um 19 Prozent", sagt Raatz, die wisse, dass es nicht allen Betrieben im Kreis leichtfällt, diesen Lohn zu zahlen. Das sieht die Handwerkskammer Chemnitz ähnlich: "Zum Problem wird der Mindestlohn in strukturschwachen Gebieten für Gewerke, die keine eigenen Tariflöhne haben. Eine Lohnuntergrenze befürworten wir dennoch. Wir sind aber nicht einverstanden, dass eine Kommission in Berlin die Löhne ohne die zuständigen Tarifpartner vor Ort festlegt", sagt Präsident Frank Wagner.

Mit Kritik spart auch nicht der Hotel- und Gaststättenverband in Chemnitz (Dehoga). "Eine staatliche Lohnfestsetzung spiegelt niemals die regionalen Marktgegebenheiten wider", begründet Geschäftsführerin Franziska Luthardt. Zudem habe eine Dehoga-Umfrage ergeben, dass seit 2015 etwa drei Viertel der Mitgliedsbetriebe mit erhöhten Personalkosten, zwei Drittel mit gestiegenen Lieferanten- und Dienstleisterkosten zu kämpfen haben. "Gastronomie und Hotellerie haben sich in den letzten Jahren als Jobmotor erwiesen. Bleibt zu hoffen, dass der Mindestlohn diese Entwicklung nicht gefährdet." Kreishandwerksmeister Jürgen Endmann glaubt, dass der Mindestlohn keine Gefahr darstellt."Vor der Einführung wurde der Verlust vieler Arbeitsplätze vorhergesagt. Nun scheint hiesige Unternehmer der Fachkräftemangel mehr umzutreiben."

*Name von der Redaktion geändert