Missbrauchprozess am Landgericht

erschienen am 03.11.2016



Chemnitz/Freiberg. Am Landgericht Chemnitz hat am Donnerstagvormittag der Prozess gegen einen 22-jährigen Freiberger wegen schwerem sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung begonnen.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte ein neunjähriges Mädchen im Zeitraum zwischen Januar bis April 2016 mehrfach sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Dazu habe er das Kind in seine Wohnung gelockt, wo er mit "Doktorspielen" begann und dem Mädchen Pornos zeigte. Eine Vergewaltigung fand laut Anklage in einer Zugtoilette statt, bei einem gemeinsamen Ausflug mit der Mutter des Kindes. (fp)