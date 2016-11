Mittelsachsen: Bislang keine Fälle von Vogelgrippe - Acht Schauen abgesagt

erschienen am 17.11.2016



Freiberg. Bisher ist das Vogelgrippe-Virus nicht in Mittelsachsen nachgewiesen worden. Wie das Landratsamt mitteilte, sind alle bisher tot aufgefundenen Vögel nicht mit der Krankheit infiziert gewesen. Weitere neun Ergebnisse stehen allerdings noch aus. Bürger hatten die Tiere in allen Altkreisen Mittelsachsens gefunden. Auch heute wurden weitere tote Tiere gemeldet - unter anderem ein Fischreiher und mehrere Tauben.

Schon seit mehreren Tagen hat das Landratsamt strikte Auflagen für die Haltung von Geflügel verhängt. Seit dieser Woche müssen alle gehaltenen Vögel in geschlossenen Ställen oder in einer Voliere gehalten werden, die das Eindringen von Wildvögeln verhindern. Auch acht Geflügel- und Vogelausstellungen wurden wegen der Vogelgrippe mittlerweile abgesagt. (fp)