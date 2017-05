Mittelsachsen: Masern sind zurück

erschienen am 09.05.2017



Freiberg. Die Masern sind zurück in Mittelsachsen. Erstmals seit zwei Jahren ist ein Fall im Landkreis nachgewiesen worden. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, handelt es sich um eine ungeimpfte Frau aus dem Altkreis Freiberg. Der Nachweis steht im Zusammenhang mit der Erkrankung von mehreren Kindern an einer Chemnitzer Schule in freier Trägerschaft. Bei der nun erkrankten Person handelt es sich um eine Kontaktperson der Einrichtung. Das Gesundheitsamt ermittelt jetzt wiederum Kontaktpersonen, prüft deren Impfstatus und ordnet Untersuchungen an.

Zuletzt waren die Masern 2015 im Landkreis Mittelsachsen bei fünf Geschwisterkindern im Alter von 1 bis 17 Jahren nachgewiesen worden - die Betroffenen waren nicht geimpft. 2014 gab es keinen Fall und 2013 insgesamt 27 Fälle. (grit/bk)