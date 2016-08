Mittelsachsen Spitzenreiter beim Erhalt der Alleen

erschienen am 30.08.2016



Freiberg. 52.436 Bäume stehen an den Kreis-, Staats- und Bundesstraßen in Mittelsachsen - im Durchschnitt etwa alle 30 Meter einer. Das besagt das Baumkataster des Freistaates. Dabei ist der Landkreis im sächsischen Vergleich Spitzenreiter beim Erhalt der Alleen, wie Wolfram Günther als umweltpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der Grünen erklärt: "Mittelsachsen ist der einzige Landkreis, in dem die Neupflanzungen relativ nahe an die Fällzahlen herankommen." (jan)