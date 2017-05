Mittelsachsen bangt um Staatsstraßen

Die Kritik im Landkreis am Plan des Landes ist groß. Wichtige Ausfallrouten für Autofahrer könnten zukünftig weniger Geld für Sanierungen erhalten.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 10.05.2017



Freiberg. Im Landkreis Mittelsachsen formiert sich Widerstand gegen die Pläne des sächsischen Verkehrsministeriums, künftig vor allem viel befahrene Straßen im Freistaat in Stand zu setzen und auszubauen. Das Konzept könne so nicht bleiben, sagt beispielsweise der CDU-Landtagsabgeordnete Steve Ittershagen: "In dieser Form findet es nicht meine Zustimmung."

Dass gerade Stimmen aus Mittelsachsen auf eine Nachbearbeitung und eine neue Version des Konzeptes drängen, hat seinen Grund. In drei Kategorien will das Ministerium die sächsischen Staatsstraßen einordnen, dabei soll vor allem die Verkehrsbelastung eine Rolle spielen. Die Staatsstraßen mit der geringsten Auslastung sollen nach Inkrafttreten zwar noch erhalten werden. Allerdings liegt der Schwerpunkt künftig auf den viel befahrenen Straßen. Die sächsischen Landkreise befürchten nun, dass deswegen diese Straßen weniger Geld erhalten, sodass sich ihr Zustand weiter verschlechtert. Mittelsachsen wäre davon besonders betroffen. Denn sachsenweit gibt es hier im Vergleich mit anderen Landkreisen besonders viele Staatsstraßen mit wenig Verkehr (siehe Grafik).

Das Landratsamt Mittelsachsen setzt darauf, dass in den Konsultationen und den Diskussionen mit dem Ministerium nachgebessert werden kann. "Nach jetzigem Stand ist noch vieles im Fluss und der Vorschlag noch nicht abschließend", erklärte Landrat Matthias Damm (CDU). "Straßenbau ist und bleibt immer ein Thema. Denn nicht nur stark in Anspruch genommene Straßen sind zu berücksichtigen, sondern auch die mit einer geringeren Verkehrsbelastung und einer hohen Bedeutung für die Einwohner." Straßen bedeuten laut dem Landrat Mobilität und seien so "der wichtige Baustein für die Infrastruktur und damit für die Attraktivität der Region für Bürger und Unternehmen".

Ähnlich sieht es auch der Freiberger CDU-Politiker Ittershagen. Er hat Bedenken, dass es aufgrund des Konzeptes zu Fehlplanungen kommt. Denn in die Kategorie, für die künftig nur noch wenig Geld fließen könnte, fällt die Staatsstraße195 von Siebenlehn nach Mohorn durch Reinsberg. Die Strecke würde aber besonders genutzt, wenn es auf der Autobahn 4 Richtung Dresden Stau gebe, argumentiert Ittershagen. "Dann rollen dort mehr Autos als zu normalen Zeiten." Dafür sei die Route aber bereits jetzt nicht ausgelegt. Auch die Staatsstraße 34 von Hainichen Richtung Berbersdorf könnte es in Zukunft hart treffen. Ebenso die Staatsstraße 32 von Waldheim zur Bundesstraße169 und die Staatsstraße 247 von Penig in Richtung Mittweida.

Die CDU-Landtagsfraktion hat wegen ihrer Bedenken bereits Klärungsbedarf beim Verkehrministerium signalisiert. Im Arbeitskreis für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr soll das Ressort von Minister Martin Dulig (SPD) seine Pläne noch einmal im Detail vorstellen. Die neue Strategie müsse mit den Entscheidern vor Ort abgestimmt werden, betont CDU-Mann Ittershagen.

Nach den bisherigen Zeitplänen sollte das neue Konzept eigentlich Ende des Jahres in Kraft treten. Ob es dabei bleiben kann, ist ungewiss. Zu groß ist mittlerweile die Kritik daran. Zumal sich die Städte und Gemeinden noch gar nicht positioniert haben. Ein Treffen mit dem Sächsischen Städte- und Gemeindebund steht für das Ministerium noch aus.