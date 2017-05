Möbeldiscounter investiert 4,6 Millionen Euro in Freiberg

Das neue Möbelhaus an der Frauensteiner Straße eröffnet am Montag. Einige Mittelsachsen haben aber bereits von der neuen Filiale profitiert.

Von Stefanie Horn

erschienen am 10.05.2017



Freiberg. "Hell, modern und freundlich", so beschreibt Alexander Hirschbold, Geschäftsführer bei Möbel Boss, den neuen, rund 4000 Quadratmeter großen Markt an der Frauensteiner Straße in Freiberg. Eröffnet wird der Möbeldiscounter am kommenden Montag.

Das Unternehmen verfolge im Markt ein neues Konzept - auch mit Blick auf die Beleuchtung der Ausstellungsstücke: "Wir wollen vom Discounter-Image weg kommen. Statt grellem Licht sollen beispielsweise freundliche Farben für eine einladende Atmosphäre sorgen. Unser Sortiment wird außerdem mit Spots ins richtige Licht gerückt", so Hirschbold, der seit Januar für das Unternehmen tätig ist. Besonders wichtig sei ihm zudem, dass das neue Haus 85 Prozent des Sortiments vorrätig habe.

Die Porta-Unternehmensgruppe, zu der Möbel Boss gehört, hat nach eigenen Angaben insgesamt 4,6 Millionen Euro in den Neubau investiert. "Wir sehen hier am Standort ein großes Potenzial", sagt der Geschäftsführer. Das Angebot der Mitbewerber sei besonders im vergleichbaren Preissegment seiner Meinung nach bisher nicht optimal gewesen.

Einen Standortvorteil, vor allem dank der Lage in Innenstadtnähe, sieht auch Steffen Schattanek, der im Amt für Betriebswirtschaft, Recht und Stadtrat der Stadt Freiberg für den Bereich Wirtschaftsförderung zuständig ist. "Es ist natürlich immer im Interesse der Stadt, wenn eine leerstehende Fläche einer neuen Nutzung zugeführt wird", sagt Schattanek.

Mit dem Standort in der Bergstadt hat Möbel Boss 23 Arbeitsplätze geschaffen. Die neuen Mitarbeiter wurden auch in der Region gesucht. "Dafür hat das Unternehmen direkt mit uns zusammengearbeitet", sagt Marlene Hellmich von der Freiberger Agentur für Arbeit. Gesucht wurden unter anderem Verkäufer und Lagermitarbeiter. Die Arbeitsagentur habe 16 neue Mitarbeiter vermittelt.

"Die neuen Mitarbeiter sind sowohl von ihrer Qualifikation als auch von ihren Vorkenntnissen bunt gemischt. Seit Januar waren sie bereits zur Einarbeitung in anderen Märkten im Einsatz", so Hellmich.

Die sieben anderen Beschäftigten in Freiberg haben bereits an anderem Standorten des Unternehmens gearbeitet. Zu ihnen zählt Marktleiter Richard Stechemesser, der sich auf seine neue Herausforderung in Freiberg freut. "Ich war bereits in Oldenburg als Marktleiter tätig. Jedoch ist es für mich etwas besonderes, einen völlig neuen Markt im Aufbau zu begleiten", sagt Stechemesser, der damit auch die Chance bekommen hat, wieder in seiner alten Heimatstadt Wilsdruff zu wohnen.

Die Neueröffnung des SB-Möbel-Boss- Marktes an der Frauensteiner Straße 55a findet am Montag, 9 Uhr, statt.