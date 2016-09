Mordfall in der "Terra mineralia"

Als Ermittler können sich die Besucher bald eine neue Sonderausstellung erschließen. Damit beschreiten die Freiberger andere Wege und holen sich eine Museumsexpertin aus den USA.

Von Astrid Ring

erschienen am 10.09.2016



Freiberg. Sie sind eine Frau so zwischen 45 und 60 Jahren und wollten schon immer mal in einem Krimi mitspielen? Kein Problem. Vorausgesetzt, Sie machen beim Casting für "CSI: Freiberg." mit. Zugegeben - das Ganze wird eine Nummer kleiner ausfallen als die mysteriösen Fälle in der amerikanischen Fernsehserie "CSI". Dennoch: Einen - fiktiven - Mord in der "Terra mineralia" wird es geben. Genau das wollen die Macher einer Sonderschau ab April 2017 in der Mineralienschau im Freiberger Schloss initiieren.

"Wir beschreiten damit neue - interaktive Wege. Die Schau wird sich dem Thema der Seltenen Erden zuwenden. Und diese sind - zugegeben - grau und wenig anziehend. Doch sie bestimmen unser Leben - bis hin zur weltweiten Ressourcenpolitik", erklärt Anna Dziwetzki, Leiterin der "Terra mineralia". Wie also dieses aktuelle und politisch brisante Thema den Besuchern nahebringen? Eben über einen Kriminalfall.

Die Ausstellungsmacher wollen, dass die Besucher quasi als Detektive in der Sonderschau den Mörder einer Expertin für Seltene Erden ermitteln. Diese ist Professorin und heißt Kathrin Bauer. Sie sucht in der Welt nach Lagerstätten jener Seltenen Erden - das sind 17 metallische Elemente des Periodensystems, die in elektronischen Geräten, in Autos wie auch in Windturbinen verbaut werden. Längst sind sie zu strategischen Elementen der modernen Industriegesellschaft geworden - Teil des weltweiten Wettlaufs um Ressourcen. Die größten Lagerstätten existieren in China.

Bislang erfolgt der Abbau - wenig umweltfreundlich - über Säuren, mit denen die Metalle aus Bohrlöchern gewaschen werden, so die Recherchen der fiktiven Professorin. Sie hat nun - das ist die Idee der Sonderschau - eine umweltfreundliche Erschließungsmethode gefunden und will diese demnächst international vorstellen. "Kathrin Bauer gibt deshalb nach ihrer Rückkehr aus Madagaskar eine Party für Politiker und Umweltschutzaktivisten in der "Terra mineralia". Sie erzählt von ihren Ideen", plaudert Anna Dziwetzki aus dem Ausstellungskonzept und fügt an: "Am Morgen danach liegt die Professorin ermordet im Europasaal der Terra."

Nun sind die Besucher gefragt. "Vom Tatort aus über die anderen Säle der Terra gibt es Hinweise zur Aufklärung des Mordfalles. Und ein Polizeibüro wird es auch im Haus geben", blickt Laura Hall auf die Story. Die junge Amerikanerin ist Umweltgeologin und seit Mai in der Freiberger Ausstellung tätig - sie entwickelt die Schau. In Seattle hat die 31-Jährige eine Ausstellung mit kriminologischem Hintergrund im Polizeimuseum kuratiert, besitzt also Erfahrungen auf diesem Gebiet. Die Experten für Lagerkunde der Freiberger Bergakademie und das Landeskriminalamt stehen Laura Hall, von der auch die Story stammt, beratend zur Seite. Das Geld kommt auch von der Bundes-Kulturstiftung. "Die Auflage war eine innovative Vermittlungsmethode", sagt Terra-Chefin Dziwetzki. "Die Besucher finden heraus, was passiert ist, was der Mord mit den Forschungsergebnissen von Kathrin Bauer zu tun hat. Wer steckt dahinter? Wer ist daran interessiert, ihre Pläne zu durchkreuzen?", so Laura Hall. Finden die Besucher die Antworten, nähern sie sich mit dem Thema der Seltenen Erden und können so auch deren Bedeutung im Alltag erfassen.

Und jetzt kommen wieder die weiblichen Krimifans ins Spiel, die zum Casting aufgerufen sind: Die Siegerin soll Professorin Kathrin Bauer verkörpern, indem sie ihr das Gesicht leiht. "Die Fotos der Siegerin werden verfremdet und bekommen einen comicartigen Charakter", sagt Laura Hall. Wer also dabei sein will in diesem modernen Krimi, der sollte sich bis 30. September mit einem Foto und Angaben zur Person melden.

Bewerbungen an diese Adresse: Laura- Charlene.Hall@geosamm.tu-freiberg.de