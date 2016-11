Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

erschienen am 25.11.2016



Tuttendorf. Bei einem Unfall in Tuttendorf nahe Freiberg ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen war ein Fahrschulauto aus dem Gewerbegebiet auf die Freiberger Straße abgebogen. Dabei hatte der Fahrschüler vermutlich den von links kommenden Kradfahrer übersehen. Dieser kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und krachte in das Heck des Fahrschulautos. Der Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht; Fahrschüler und Fahrlehrer blieben unverletzt. (smc)