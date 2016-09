Motorradfahrer schwer verletzt

erschienen am 27.09.2016



Bräunsdorf/Wegefarth. Beim Zusammenstoß mit einem Pkw Mercedes ist ein Motorradfahrer am Dienstag gegen 16.20 Uhr am sogenannten Wegefarther Holz schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei vor Ort informierte, hatte der Pkw-Fahrer am Abzweig Langhennersdorf/Wegefarth/Bräunsdorf offenbar dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. Der Sachschaden wurde zunächst mit rund 10.000 Euro beziffert. Der Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (mer)