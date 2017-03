Nach Aldi: Freiberger fordern neuen Markt an Leipziger Straße

Seit Auszug des Discounters steht der Supermarkt leer. Die Anwohner wünschen sich eine schnelle Lösung, um wieder in der Nachbarschaft einkaufen zu können. Doch ob ein Lebensmittelhändler wieder in die Immobilie zieht, ist fraglich.

Von Frank Hommel und Kai Kollenberg

erschienen am 10.03.2017



Freiberg. Im November schloss der Discounter Aldi seine Filiale an der Leipziger Straße. Das Handelsunternehmen hatte zuvor an der Olbernhauer Straße einen modernen Markt neu errichtet. In dem kleinen Einkaufszentrum im Freiberger Norden gibt es seitdem nur noch einen Getränkemarkt und eine Bäckerei-Filiale. "Wir Ansässigen, aber auch die Bürger aus dem Einzugsgebiet und die Mitarbeiter der Bergakademie beklagen diesen Verlust sehr", sagt Dagmar Richter. "Uns fehlt ein Markt für die Waren des täglichen Bedarfs." Am Bahnhof entstehe ein neuer Rewe-Markt, obwohl dort schon Norma ansässig ist. "Uns starrt hingegen gähnende Leere der bisherigen Aldi-Filiale an", sagt Richter. "Was kann man tun, dass hier wieder Leben einzieht?"

Dagmar Richter ist mit ihrer Meinung nicht allein. Stadtrat Klaus Stürzebecher (Initiative Freiberger Sport) hat im Rathaus 100 Unterschriften übergeben. Die Unterzeichnenden fordern eine Nahversorgung für die Gegend.

Bisher hat sich aber offenbar noch kein Lebensmittelhändler gefunden, der die 800 Quadratmeter große Verkaufsfläche künftig bespielen will. In einem Immobilienportal im Internet wird das Gebäude zur Miete angeboten. Das Fachmarktzentrum sei "seit vielen Jahren erfolgreich etabliert", heißt es in dem Angebot. "Die Kundenfrequenz und -zufriedenheit werden als überdurchschnittlich bewertet." Und: "Darüber hinaus verfügen wir über Optionen zur Revitalisierung des gesamten Fachmarktzentrums, um bei Bedarf auch eine Neubaufläche von über 1000 Quadratmetern zur Nutzung anbieten zu können."

Auf Nachfrage der "Freien Presse" erklärt Ulrich Kaminski, der in einer Gesellschaft der Eigentümerin der Projektverantwortliche für den Freiberger Markt ist, dass er derzeit konkrete Verhandlungen mit möglichen Nachfolgern führe. Allerdings streicht er heraus, dass die Räumlichkeiten für die Ansprüche von modernen Supermarkt-Filialisten wohl zu klein sind. Deswegen ist auch ein möglicher Neubau eine Option: Es gebe keine Präferenz für einen neuen Mieter im bestehenden Gebäude oder für einen Neubau, sagt Kaminski. Man sei offen.

In der Tat ist ein entsprechender Bau-Antrag für Abriss und Neuerrichtung des Gebäudes nicht nur bereits gestellt, sondern sogar von der Stadtverwaltung bewilligt. Das hat Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) jüngst im Stadtrat berichtet. "Die Verkaufsfläche soll vergrößert werden", konkretisierte Krüger hinterher auf Anfrage der "Freien Presse". Allerdings heißt ein genehmigter Bauantrag nicht automatisch, dass auch gebaut wird. "Es besteht damit natürlich keine Baupflicht. Das sieht man ja jetzt auch bei Rewe am Bahnhof." Dort vergingen zwischen Baugenehmigung und Baustart zweieinhalb Jahre.

Das Projekt an der Leipziger Straße liegt im Moment freilich sowieso auf Eis. Eine Bauträgergesellschaft, der eines der Nachbargrundstücke gehört, hat gegen den positiven Bescheid aus dem Rathaus nämlich Vorbehalte und den Bescheid entsprechend angefochten, wie die Landesdirektion bestätigt. Als übergeordnete Behörde muss nun die Landesdirektion entscheiden. Ein Termin dafür sei aber noch nicht absehbar.

Objektbetreuer Ulrich Kaminski hofft, dass das Objekt demnächst einen Nachnutzer findet. "Am liebsten so schnell wie möglich."