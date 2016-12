Nach Anschlag in Berlin: Schweigeminute auf dem Freiberger Christmarkt geplant

erschienen am 20.12.2016



In Gedenken an die Opfer des mutmaßlichen Terroranschlags von Berlin wird am Freiberger Christmarkt heute 17 Uhr eine Schweigeminute eingelegt. Das hat Freibergs OB Sven Krüger der "Freien Presse" mitgeteilt. Die Hilliger-Glocke soll in Anlehnung an die bislang zwölf Todesopfer zwölf Mal geschlagen werden, zudem werden an der Bühne zwölf Kerzen entzündet. Auch an der Eisbahn im Schlosshof wird 17 Uhr der Opfer gedacht. Am Schlossplatz würden die Fahnen im Moment auf Halbmast gesetzt.

Er sei angesichts der Ereignisse unendlich traurig und fassungslos über die Gewaltbereitschaft, sagte Krüger. "Das geht mir richtig nahe", sagte Krüger. "So ein feiger Anschlag auf unschuldige Menschen, die einfach nur ihr Leben genießen wollen." Das geplante Bühnenprogramm des Christmarkts ab 15.30 Uhr soll dennoch stattfinden, aber "mit der Angemessenheit des Augenblicks". Und die Lautstärke der Musik des Karussells werde halbiert.

Krüger sprach vom "Spagat" zwischen unendlicher Traurigkeit und dem Impuls, das Leben müsse weitergehen. Denn man müsse auch ein Zeichen dafür setzen, dass man sich von Terrorismus unterkriegen lasse. Die Terroristen wollten ja, dass wir unsere Freiheit selbst beschneiden. Dem dürften wir nicht nachgeben, so Krüger.

Für den Freiberger Christmarkt habe sich das Sicherheitskonzept in diesem Jahr bewährt, es wurden nur "ganz wenige Vorfälle" registriert, sagte Krüger. Der Anschlag von Berlin, bei dem ein Lkw in einen belebten Weihnachtsmarkt vor der Gedächtniskirche gerast war, solle gleichwohl zum Anlass genommen werden, das Sicherheitskonzept bei der Planung künftiger Großereignisse in der Stadt zu überdenken. "Die Menschen, die wir einladen, sollen unsere Feste ohne Angst genießen können", sagte Krüger. (fhob)