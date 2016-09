Nach Polizeieinsatz auf Freiberger Bahnhof: GelÃ¤nde wird gesÃ¤ubert

Nach Polizeieinsatz auf Freiberger Bahnhof: Gelände wird gesäubert

erschienen am 15.09.2016



Freiberg. Nach dem Einsatz der Bundespolizei am Mittwoch wird der Freiberger Bahnhof am heutigen Donnerstag gesäubert. Mehrere Personen reinigen eine Unterführung und Bahnsteige. Personen berichten, dass viele blutähnliche Spuren auf dem Gelände des Bahnhofs zu sehen gewesen seien. "Es sah aus wie ein Schlachtfeld", sagte ein Augenzeuge am Donnerstagmorgen der "Freien Presse". Der Zugverkehr läuft unterdessen wieder normal; am Mittwochabend kam es zeitweise zu Behinderungen.

Mittwochabend wurde die Bundespolizei an den Bahnhof gerufen, nachdem aus bisher ungeklärter Ursache eine Person mit Schnittverletzungen in den Gleisbereich gelaufen war. Ein Zugführer, der gerade an den Bahnhof einfahren wollte, musste notbremsen. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. (kok)