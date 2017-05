Nach Unfall: Verkehrsbehinderungen auf der Leipziger Straße in Freiberg

erschienen am 06.05.2017



Freiberg. Am Samstagmorgen hat sich auf der Leipziger Straße in Freiberg ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Angaben hatte ein 22-jähriger Mazda-Fahrer beim Abbiegen den von links kommenden Opel einer 18-Jährigen übersehen, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Insassen der beteiligten Autos blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr Fahrbereit.

Die Feuerwehr Freiberg war mit vier Mann vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und Betriebsmittel zu binden. Außerdem wurde die Ölwehr hinzugezogen. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Leipziger Straße. (fp)