Nach jahrelangem Kampf: Förderbescheid für Turnhallenbau

erschienen am 01.12.2016



Großschirma. Für die Sanierung der Sporthalle an der Grundschule erhält die Stadt Großschirma nach jahrelangem Kampf mehr als 1,1 Millionen Euro vom Freistaat. Mit dieser Zuwendung unterstützt das Land Sachsen die Kommune erstmals bei einer Investition in eine kommunale Sportstätte. Innenminister Markus Ulbig (CDU) überreichte dem Bürgermeister von Großschirma, Volkmar Schreiter (FDP), am Donnerstagnachmittag einen entsprechenden Fördermittelbescheid. "Die Förderung des Sports liegt mir persönlich sehr am Herzen. Großschirma wird sich mit der sanierten Halle auch sportlich neu profilieren", sagte Innenminister Markus Ulbig im Rahmen der Fördermittelübergabe. Bis 2018 soll die Sporthalle saniert und zusätzlich zur Einfeldhalle erweitert werden. Damit entsteht unter anderem ein den Normen entsprechendes Hallenfeld, das die Trainings- und Wettkampfbedingungen erheblich optimiert. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 2,4 Millionen Euro. Den Rest der Kosten übernimmt die Stadt Großschirma.

Nutzer der Sportstätte werden neben vier Vereinen der Region auch eine Kindertagesstätte, eine Grundschule und die Freiwillige Feuerwehr sein. Insgesamt stehen im Freistaat Sachsen in diesem Jahr 22,4 Millionen Euro für Investitionen in Sportstätten von Kommunen und Vereinen zur Verfügung. Im nächsten Jahr werden es laut CDU-Landtagsabgeordnetem Steve Johannes Ittershagen rund 40 Millionen Euro sein. Vorausgesetzt, der Doppelhaushalt 2017/18 wird beschlossen. (hh)