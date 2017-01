Nach räuberischer Erpressung in Freiberg: Polizei fasst Verdächtige

erschienen am 27.01.2017



Freiberg. Die Polizei hat zwei Jugendliche gestellt, die im Verdacht stehen, Ende Dezember ein Paar an der Claußallee in Freiberg überfallen und ausgeraubt zu haben. Die beiden 16- und 17-Jährigen sollen Geld gefordert und auf den Mann eingeschlagen haben. Danach waren sie mit ihrer Beute, etwas Kleingeld, geflüchtet.

Wie die Beamten mitteilten, waren die Jugendlichen aus Deutschland und Russland aufgrund der Täterbeschreibung ins Visier der Ermittler geraten. Zeugenaussagen erhärteten zudem den Verdacht, woraufhin die beiden vorläufig festgenommen wurden. In den Vernehmungen räumten sie die Tat ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie danach wieder aus der Polizeidienststelle entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (fp)