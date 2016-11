Nächstes Projekt: Marode Brücke

Der neue Ortschaftsrat Halsbach hat nach wenigen Monaten einiges bewegt. Beim Adventssingens zieht das Gremium eine erste Bilanz.

Von Wieland Josch

erschienen am 28.11.2016



Halsbach. Der Garten des Gasthofs im Freiberger Ortsteil Halsbach ist am ersten Advent gut gefüllt. Weihnachtssterne leuchten mit Lichterketten um die Wette, es duftet nach Glühwein. Das fröhliche Gemurmel der vielen Gäste kündet von heimeliger Gemeinsamkeit.

Seit 1979 ist Halsbach bereits eingemeindet. Fast ein wenig verwunderlich, dass sich erst 2016 ein Ortschaftsrat gebildet hat, was in Zug und Kleinwaltersdorf deutlich früher geschehen ist. Spätestens nach der Wende wäre der Gedanke daran naheliegend gewesen.

"Damals hatten die Einwohner wohl erst einmal andere Sorgen", glaubt Frank Scholze, neben der Vorsitzenden Odette Lamkhizni, Elke Klemm, Dietmar Naumann und Jens Uhle seit August Mitglied des am 12. Juni 2016 gewählten Ortschaftsrates. Seit der Rat existiert, ist einiges in Bewegung gekommen, auch wenn man, wie Scholze anfügt, in der Kürze der Zeit keine Wunder erwarten dürfe. Doch wurden immerhin drei Ortsinformationstafeln aufgestellt, und es fand eine erste offizielle Ortsbegehung mit Mitarbeitern des Tiefbau- und Ordnungsamtes statt. Mit dabei auch ein Vertreter der Stadt, der für die Straßenbeleuchtung verantwortlich ist. Ein Thema, das den Einwohnern von Halsbach besonders wichtig ist. Zudem wurde an der kniffligen Abbiegung von der B 173 in den Ort eine Tanne entfernt und so für bessere Sicht gesorgt. Nicht zu vergessen die Einrichtung einer Tempo-30-Zone.

"Dass wir besser wahrgenommen, deutlicher gehört werden, das ist spürbar", resümiert Jens Uhle. Das Interesse der Einwohner an der Arbeit des Ortschaftsrates sei auch vorhanden. Doch würde man sich freuen, wenn noch mehr zu den öffentlichen Sitzungen kämen, um sich einzubringen. Über den neuen "Halsbach-Kurier" werden Aktivitäten und Termine bekanntgegeben, was zusätzlich identitätsfördernd für die Gemeinschaft im Ort sei.

Ein noch anzupackendes Problem ist die Brücke am Huthaus gegenüber dem Turmhofstolln. In diesem Frühjahr ist sie teilweise eingestürzt und daraufhin gesperrt worden. "Für Radfahrer und Wanderer ist sie sehr wichtig", so Frank Scholze. Man wolle sich gemeinsam für den Wiederaufbau einsetzen. Konkreter sieht es für die Erneuerung des Fußwegs entlang der B 173 aus. Die Stadtverwaltung hat sich dahingehend bereits positiv geäußert. Manches ist schon erreicht, anderes muss die Zukunft bringen, aber es gehe voran in Halsbach. Das Fazit fiel einhellig aus: Der Ortschaftsrat habe bisher gute Arbeit geleistet.