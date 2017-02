Narva: Gläubiger billigen Sanierungsplan

erschienen am 07.02.2017



Brand-Erbisdorf. Die Gläubiger des Lampenherstellers Narva haben den Sanierungsplan einstimmig angenommen. Das teilte eine Unternehmensberatung mit, die für den Leuchtmittelhersteller aus Brand-Erbisdorf die Kommunikation übernommen hat. "Nach der einstimmigen Annahme des Sanierungsplans durch die Gläubiger hat das Amtsgericht Chemnitz den Sanierungsplan bestätigt", heißt es weiter in der Mitteilung. Das vom Unternehmen im September vergangenen Jahres beantragte Schutzschirmverfahren stehe somit vor dem Abschluss. Die förmliche gerichtliche Aufhebung des Verfahrens werde in Kürze erwartet.

Das Unternehmen hatte zuvor weitreichende Einschnitte bekanntgegeben. Rund 200 Mitarbeiter wurden entlassen. Zukünftig will sich Narva vor allem auf die Entwicklung und Produktion von Speziallampen konzentrieren. Einen Schwerpunkt sollen hierbei Leuchten für die Besonnungsindustrie bilden. Die beiden Narva-Geschäftsführer, Olaf Hansen und Stefan Weniger, zeigten sich von dem Weg überzeugt: "Die einstimmige Abstimmung der Gläubiger ist eine eindrucksvolle Bestätigung des eingeschlagenen Sanierungskurses und ein Vertrauensbeweis." (kok)