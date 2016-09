Narva kÃ¼ndigt Stellenabbau an - und lÃ¤sst vieles in der Schwebe

Narva kündigt Stellenabbau an - und lässt vieles in der Schwebe

Der Lampenhersteller will sich konsolidieren, gibt aber nicht allzu viel preis. Selbst die Gewerkschaft weiß wenig.

Von Kai Kollenberg und Astrid Ring

erschienen am 29.09.2016



Brand-Erbisdorf. Momentan heißt es warten: In Brand-Erbisdorf wird aktuell viel über die Zukunft der Narva Lichtquellen GmbH spekuliert. Der Leuchtstofflampenhersteller hat sich unter ein sogenanntes Schutzschirmverfahren begeben, um sein Geschäft neu strukturieren und wieder in die Gewinnzone führen zu können. Binnen eines halben Jahres, so hoffen es die Verantwortlichen, soll wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen sein. Laut Narva sind dabei auch Einschnitte in der Belegschaft unvermeidlich. Allerdings dringen darüber hinaus keine Informationen über drohende Kündigungen nach außen. In der Bergstadt kann die Öffentlichkeit deswegen nur mutmaßen, wie viele der insgesamt derzeit 370 Mitarbeiter gehen müssen.

Ein Schreiben von Narva an die Stadtverwaltung Brand-Erbisdorf, das laut Oberbürgermeister Martin Antonow (parteilos) gestern in der Post lag, enthalte darüber keinerlei Informationen. "Wir wurden lediglich darüber informiert, dass sich das Unternehmen unter den Schutzschirm begibt", sagt Antonow. Im Brander Stadtrat, der am Dienstagabend tagte, war die Situation von Narva - eines der größten Unternehmen in der Stadt - nicht Thema. Es habe von den Stadträten auch keine Nachfragen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gegeben, informierte der OB.

Narva selbst nennt auf Anfrage keine Details. Die Kommunikation in der Krise hat eine Unternehmensberatung aus Berlin übernommen. Eine Mitarbeiterin äußert sich gegenüber "Freie Presse" per E-Mail knapp: "Es wurden bisher keine Kündigungen ausgesprochen. Über die Anzahl der Arbeitsplätze, die abgebaut werden müssen, können wir derzeit noch nichts sagen." Und weiter: Unser Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb der Narva mit neuer Ausrichtung fortzusetzen."

Zuvor war Narva nicht auskunftsfreudiger. Die Bereinigung des Portfolios "wird nicht ohne einen Abbau von Arbeitsplätzen möglich sein", steht in einer Pressemitteilung aus der vergangenen Woche. Gleichzeitig betont die Geschäftsführung darin, dass Narva sich auf seine Kernkompetenz besinnen wolle. Das Kerngeschäft solle weiter ausgebaut werden.

Auch die IG Metall erfährt Neuigkeiten über den angestrebten Umbau der Narva nur aus der Zeitung, wie bei der Gewerkschaft in Chemnitz zu erfahren ist. Zwar sei man generell für die Brand-Erbisdorfer Firma zuständig, aber eine Kooperation gebe es nicht. Der Betriebsrat der Narva arbeite nicht mit den organisierten Metallarbeiter-Vertretern zusammen: "Da können wir nichts machen", heißt es in Chemnitz.

Die Vorsitzende der Narva-Mitarbeitervertretung war gestern für die "Freie Presse" nicht zu erreichen. Sie sei den ganzen Tag in Besprechungen, sagte eine Kollegin.