Neben Schneebergen türmen sich die Müllberge

In einigen Freiberger Nebenstraßen werden die Tonnen derzeit nicht entsorgt. Die Müllautos kommen nicht durch. Das stößt bei den Bürgern auf Unmut - und nicht nur das.

Von Heike Hubricht

erschienen am 27.01.2017



Freiberg. Die weiße Pracht hat auch Schattenseiten. Zunehmend beschweren sich Freiberger über Probleme bei der Müllentsorgung. Weil die Müllfahrzeuge wegen des Schnees nicht durch engere Straßen kommen, bleiben Tonnen oft stehen. Mitunter türmen sich schon Papierberge. Neben der Innenstadt ist beispielsweise auch der Seilerberg betroffen.

Laut Anwohner Helfried Miersch erfolgt seit dem 16. Januar in Teilen des Seilerberggebietes keine Abfallentsorgung mehr. Betroffen sind seinen Angaben zufolge hauptsächlich Beutlerstraße, Damaschkestraße, Florian-Geyer-Straße, Gerhard-Hauptmann-Straße und Stauffenbergstraße. Die Firma Becker Umweltdienste leere die Tonnen für Restmüll, Papier und Leichtstoffe nicht mehr. "Die offizielle Begründung lautet, dass der Zufahrtsweg zumindest teilweise keine dreiMeter Breite für die Entsorgungsfahrzeuge bietet. Wenn die Tonnen voll sind, könne man ja für vier Euro Säcke erwerben", sagt Miersch. Ihm sei am Telefon mitgeteilt worden, dass die Stadt die Straßen nicht entsprechend beräumt. Anwohner Miersch befürchtet nun, dass "italienische Verhältnisse einkehren", also man des Mülls nicht mehr Herr wird.

Jens Irmer ist der Geschäftsführer des Unternehmens Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen EKM. Er betont: "Momentan arbeiten alle Beteiligten - der Entsorger, die Stadt Freiberg und wir als EKM - daran, das Problem zu lösen." Seitens der Stadt Freiberg wird Irmer zufolge "alles Mögliche versucht, den Schnee aus den engen Gassen, Wegen und Nebenstraßen heraus zu räumen." Damit werde wieder eine Fahrbreite beziehungsweise Straßenzufahrt geschaffen, die von den Entsorgungsfahrzeugen genutzt werden könne. Ziel sei es, die Tonnen teilweise nachzuentsorgen und die nächste Tour wieder regulär ohne Rückstände zu fahren.

Das Unternehmen EKM schreibt auf seiner Internetseite www.ekm-mittelsachsen.de: "Wenn Sie in einer Nebenstraße wohnen, bringen Sie Ihre Behälter bei der nächsten Entsorgung zu einer größeren, befahrbaren Straße (Hauptstraße)." Einige Anwohner der Florian-Geyer-Straße stellten ihre Mülltonnen laut Helfried Miersch wegen dieser Aufforderung an die Beutlerstraße. "Aber auch dort wurden die Tonnen nicht abgeholt", so der Freiberger. EKM-Chef Irmer will für Abhilfe sorgen: Es sei mit der Stadt Freiberg abgesprochen, dass dieser Bereich - Florian-Geyer-Straße, Franz-Mehring-Platz - gestern schon großflächig vom Schnee befreit werden sollte beziehungsweise heute befreit wird. Die Anwohner sollten ihre Behälter stehen lassen, damit der Müll heute entsorgt werden könne. Im Rathaus war gestern niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Irmer rät den Freibergern, sich in dringenden Fällen mit den Entsorgungsdiensten Mittelsachsen oder dem jeweiligen Entsorger in Verbindung zu setzen: "Auf alle Fälle können bei der nächsten Entsorgung von Restabfall Restabfallsäcke (mit Aufdruck Landkreis Mittelsachsen), bei Papier Pappe gebündelt und bei der Gelben Tonne durchsichtige Säcke mit daneben gestellt werden."

Probleme mit schlecht geräumten Straßen gibt es laut EKM-Internetseite teils auch in Brand-Erbisdorf (Jahnstraße), Lichtenberg, dem Muldaer Ortsteil Helbigsdorf, dem Reinsberger Ortsteil Neukirchen sowie in den Oberschönaer Ortsteilen Langhennersdorf und Bräunsdorf. "Es wird teilweise probiert, die nicht entsorgten Stellen nochmal anzufahren, auch in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Winterdienst", heißt es auf der Internetseite des Entsorgers.

"Jeden Morgen teilt die EKM allen Kommunen mit, welche Straßen am letzten Tag nicht befahren werden konnten. Sobald uns die jeweilige Kommune signalisiert, dass die genannten Straßen mit Entsorgungsfahrzeugen befahren werden können, versuchen es die Entsorgungsunternehmen noch einmal", betont Geschäftsführer Irmer.