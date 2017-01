Neue Ideen für eine Jugendherberge

Wie weiter mit dem leerstehenden Flüchtlingsheim Brand-Erbisdorf? Für einen spontanen Gedanken erhält OB Antonow Beifall aus der Nachbarstadt. Doch dort wird auch an eigenen Plänen gefeilt.

Von Steffen Jankowski, Kai Kollenberg und Astrid Ring

erschienen am 13.01.2017



Brand-Erbisdorf/Freiberg. Die Idee, im jetzt leerstehenden und sanierten Flüchtlingsheim in Brand-Erbisdorf eine Jugendherberge einzurichten, wird vom Freiberger Rathaus unterstützt. Brand-Erbisdorfs Oberbürgermeister Martin Antonow (parteilos) hatte die Idee der Herberge in der vergangenen Woche spontan geäußert, um dem sanierten Haus eine Zukunft zu geben. Nun gibt ihm sein Amtskollege aus der Nachbarstadt Rückendeckung. "Das ist eine Idee, die es wert ist, weiterverfolgt zu werden", sagt Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD).

Allerdings gibt es ein gewichtiges Problem, das die aktuellen Überlegungen erschwert. Das Gebäude gehört dem Landkreis. Und der sträubt sich. "Es wurde als Unterkunft für Asylsuchende ausgebaut. In die Finanzierung sind mit Beschluss des Kreistages 1,9 Millionen Euro zweckgebundene Mittel des Freistaates eingeflossen", sagt ein Sprecher des Landkreises. Das gelte es bei der Nutzung zu berücksichtigen. In der aktuellen Planung, wie zukünftige Flüchtlinge in Mittelsachsen untergebracht werden, rechne der Landkreis mit den Plätzen.

Auch abseits des Freiberger Rathauses wird eine Jugendherberge in Brand-Erbisdorf kritisch gesehen. Schon lange gibt es viele Akteure in der Kreisstadt, die sich eine eigene Herberge in Freiberg wünschen. Dazu gehört beispielsweise der Fremdenverkehrsverein. Er sieht das Brand-Erbisdorfer Objekt nicht als eine Alternative für eine Jugendherberge an. Aus Sicht des Vereins stelle "Freiberg mit seinen vielfältigen kulturellen, wissenschaftlich-technischen, touristisch attraktiven und auch Freizeitangeboten einen bevorzugten Standort für eine Jugendherberge dar", sagt der Vorsitzende Rainer Bruha.

Bedarf für eine Herberge gebe es in Freiberg, glaubt auch Sebastian Hamann: "Es mangelt an preiswerten Übernachtungsmöglichkeiten für Gruppen." Der 36-Jährige hat jahrelang als Gebietsmanager für die Freiberger Bahnhofsvorstadt gearbeitet und mindestens ebenso lange bei der Suche nach einem geeigneten Standort für eine Jugendherberge in der Kreisstadt geholfen. "Im Gespräch waren beispielsweise eine Erweiterung des Quartiers im Pi-Haus, ein Bauwagen-Hostel an der Frauensteiner Straße und das ehemalige ,Haus der Dienste' am Hospitalweg", erinnert sich der Diplom-Mathematiker. Sein persönlicher Favorit bleibe jedoch der Freiberger Bahnhof. Von dem Brand-Erbisdorfer Projekt ist er nicht begeistert: "Aus Sicht der Nachbarstadt kann ich die Idee nachvollziehen. Aber dann wäre der Plan für Freiberg gestorben. Und die jungen Leute sollten lieber unsere Stadt beleben."

Das Freiberger Rathaus kennt diese Argumente. Erst unlängst - bei der Bürger-Abstimmung über das Mittelfristige Investitionsprogramm - war das Plädoyer für eine Jugendherberge ein Renner. Doch die Stadtverwaltung legte ihr Veto ein. Eine Jugendherberge sei nicht finanzierbar. "Im Moment gibt es dafür kein wirtschaftliches Konzept", sagt Krüger.

Dennoch hat die Stadtspitze den Plan nicht vollkommen ad acta gelegt. Momentan scheitert eine Jugendherberge in Freiberg vor allem daran, dass die Stadt nicht für die Kosten der Sanierung und den Umbau des Gebäudes am Hospitalweg aufkommen will. Derzeit tausche man sich aber mit dem sächsischen Wirtschaftsministerium aus, ob die Maßnahme vielleicht durch Fördermittel unterstützt werden könnte, sagt Baubürgermeister Holger Reuter (CDU). Zumal auch andere, bisher schwierige Fragen auf einmal geklärt werden könnten. Für die benötigten Parkplätze könnte nach dem Abriss das Areal des Turmhofkinos genutzt werden, sagt Reuter. Auf dem Gelände am Hospitalweg wäre dann Platz für einen Grillplatz oder andere Freizeitgelegenheiten.

Bleibt die Frage, ob überhaupt Bedarf für die Herberge besteht. Der Jugendherbergsverband äußert sich auf Anfrage der "Freien Presse" zu einem möglichen Standort Brand-Erbisdorf reserviert. "Wir würden eine solche Anfrage abschlägig bescheiden", sagt der Vorstandsvorsitzende des Landesverbands Sachsen, Thomas Müller. Es gebe allgemein keinen Bedarf. Aktuell habe der Verband 25 Jugendherbergen im Freistaat mit insgesamt 3319 Plätzen, so Müller: "Die flächendeckende Kapazität gemeinnütziger Jugendübernachtungen ist damit ausreichend." Es sei daher Konsens, auf eine Standorterweiterung zu verzichten. Aktuell werde lediglich im vogtländischen Schöneck an einer 136-Betten-Herberge gebaut; dabei handele es sich aber um den Ersatz eines bereits vorhandenen Hauses.

Sachsenweit sei die Auslastung der Jugendherbergen sehr gut gewesen, so Müller weiter: "Da wir pro Bett und nicht pro Zimmer abrechnen, sind wir mit 40 Prozent Belegung sehr zufrieden." Einen möglichen Standort Freiberg wolle der Jugendherbergsverband allerdings nicht generell ausschließen, so der Vorstandschef.