Neue Marketing-Chefin: Tourist-Info am Schlossplatz kÃ¶nnte im FrÃ¼hjahr 2017 erÃ¶ffnen

Neue Marketing-Chefin: Tourist-Info am Schlossplatz könnte im Frühjahr 2017 eröffnen

erschienen am 12.09.2016



Freiberg. Das Freiberger Amt für Kultur-Stadt-Marketing startet ab dieser Woche in eine neue Ära: Anja Fiedler ist seit heute die neue Leiterin der Behörde. Fiedler soll sie wieder in ruhigere Fahrwasser führen, nachdem in den vergangenen Monaten die Diskussionen rund um das Amt und die ehemalige Führung immer wieder aufgekommen waren. "Die Mitarbeiter sind sehr engagiert und machen eine gute Arbeit", sagt Anja Fiedler zum Start und stärkt ihren Mitarbeitern den Rücken.

Denn die nächsten Monate werden durchaus Neuerungen bringen: Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) hat angekündigt, dass er gemeinsam mit der neuen Leitung das Marketingkonzept überarbeiten will. Zudem soll im Silbermann-Haus am Schlossplatz ein neuer Anlaufpunkt für Touristen entstehen, in dem die Tourist-Info und die Theaterkasse eine neue Heimat finden. Fiedler kündigte nun an, dass die neue Tourist-Information am Schlossplatz bereits im Frühjahr nächsten Jahres eröffnen könnte. Die Stadt plant mit einem Einzug passend zum Frühlingsfest im Mai 2017. (kok)